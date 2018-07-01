Дополнительное время не выявило победителя между сборной России и Испании, 1:1
Дополнительное время не выявило победителя между сборной России и Испании в матче 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Они также завершились вничью. Назначены послематчевые пенальти.
Комментарии29
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viktorova 01 июля 2018 | 19:35
Так или иначе, это фантастика, что дотянули до пенальти.
ogrig Олег Савин 01 июля 2018 | 19:36
viktorova: Выключил. Это выше моих возможностей.
sanisan 01 июля 2018 | 19:38
Достал!
lezhin 01 июля 2018 | 19:43
sanisan: не. не выйдут из группы
kadetkl 01 июля 2018 | 19:45
lezhin: Давно вышли и уже в 1/4
ogrig Олег Савин 01 июля 2018 | 19:52
kadetkl: ....и уже в 1/4
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Пожелаем себе датчан.
ogrig Олег Савин 01 июля 2018 | 19:51
sanisan: С победой! Четвертьфинал - это уже колоссальный успех сборной.
nitsahon 01 июля 2018 | 19:38
viktorova: еще большей фантастикой будет,если рос.сборная в итоге выиграет...
luger_max_otto 01 июля 2018 | 19:42
Выиграли. Без Путина, что удивительно :)
oldfashy 01 июля 2018 | 19:37
Ну, забейте испанцам !!!!!!
liquidsky__ 01 июля 2018 | 19:40
Тащи, Акинфеев!
kadetkl 01 июля 2018 | 19:41
ееееееееееееееееееееееее
stanislav1948 01 июля 2018 | 19:41
Явный договорное! Это предел!!!
odobryam_s 01 июля 2018 | 19:42
stanislav1948: Ипать ты урод!
shlevet 01 июля 2018 | 19:42
ПОБЕДААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mozhem_povtorit 01 июля 2018 | 19:43
Желал нашей рашке победы. Но за Акинфеева рад, красавчик.
danko1 01 июля 2018 | 19:46
mozhem_povtorit: Помню первый матч 18-летнего Акинфеева за сборную, когда он вышел на замену, сразу на назначенный пенальти и отбил.
liquidsky__ 01 июля 2018 | 19:43
Есть 1/4 финала!
kadetkl 01 июля 2018 | 19:43
Автобус, но победили Испанию!1111 Завидуйте молча!
sskull 01 июля 2018 | 19:43
Ураааааааа!
joseph_gebbels 01 июля 2018 | 19:43
ПОБЕДА!!! Слава России!!!
abuvgrobu 01 июля 2018 | 19:43
Выиграли ! По пенальти ! Акинфеев отбил две штуки ! С победой !!!!
drgonish 01 июля 2018 | 19:44
Мне в принципе было все равно как сыграют наши.
Но радость защеканцев за первый гол в ворота России заставила меня желать победы России.
Жрите, хомяки.
chomja 01 июля 2018 | 19:44
Ну это действительно чудо!
sprav77 01 июля 2018 | 19:44
Вышли в 1/4. А экономика лучше не стала.
kadetkl 01 июля 2018 | 19:47
sprav77: Сегодня заткнись
fantforbarbi 01 июля 2018 | 19:44
Канифей - герой России))). Молодцы))))))))))))Поздравляю!!! Огромный праздник .
sagra 01 июля 2018 | 19:45
Россия - Гранды мирового футбола! Наша группа была сильнейшая - вышли и уругвайцы и русские. Испания и Португалия - слабаки!
sasass 01 июля 2018 | 20:03
ФИФА не дураки портить футбол-так запланировано было , с испанцами пожертвовали....