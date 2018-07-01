Дополнительное время не выявило победителя между сборной России и Испании, 1:1

Дополнительное время не выявило победителя между сборной России и Испании в матче 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Они также завершились вничью. Назначены послематчевые пенальти.