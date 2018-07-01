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19:32, 01 июля 2018

Британская Би-би-си обнародовало данные о сексуальной ориентации своих сотрудников

Как пишет Дейли Мэйл в ходе анонимного внутреннего опроса почти четверть отказались раскрывать свою ориентацию. При этом 11% опрошенных оказались лесбиянками, гееями и траснгендерами. Последних в корпорации – 417 человек, то есть более одного на 50 сотрудников. Их доля оказались примерно в 4 раза больше, чем в среднем среди населения страны.

Комментарии

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glebbalbesov 01 июля 2018 | 19:35

Если их больше чем в среднем значит идет ущемление прав традиционно-ориентированных? Надо подать на них в суд....

merelymy 01 июля 2018 | 19:57

А в это время (их нравы):
В Швеции вступил в силу "Закон о согласии» на секс" (только в письменном виде и с предварительным уведомлением сексуемого)

liquidsky__ 01 июля 2018 | 20:15

Эхо тоже обнародует или слабо?

viktorova 01 июля 2018 | 20:20

glebbalbesov: подавайте скорее.

nikvol 01 июля 2018 | 20:20

glebbalbesov: Надо подать на них в суд
================
А в суде опрос проводили? Может там тоже...

jetsam 01 июля 2018 | 19:45

@Их доля оказались примерно в 4 раза больше, чем в среднем среди населения страны. @
или кто-то примазывается или по стране скрывают свою ориентацию....

zloy_sok 01 июля 2018 | 19:54

Почему это должно кого то интересовать из нормальных людей?

kazlevich1949 01 июля 2018 | 20:07

"Фрактальная геометрия"... Множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).

amrigo 01 июля 2018 | 20:12

Культурная страна, не то что гомофобная Россея.

soldat777 01 июля 2018 | 20:24

amrigo: Ну-ну! Понятно и с тобой всё ясно. Не ясно только, зачем объявлять миру, сколько педрил работают у них в студиях. Признаю, что гомофом меня можно назвать только тогда, когда вы начинаете требовать проведения гей парада, гей брака и прочей .уйни противной Богу, против продолжения рода человеческого. А вот если тихо, вдвоём, не публично, да сколько хотите! И я не против.

nikmart001 01 июля 2018 | 20:25

amrigo: Да уж, в России всегда пидаров не любили. Я думаю, что это от того, что пидары в Европе пошли в основном от церкви, а в России из тюрьмы.

pulalala 01 июля 2018 | 20:13

11%.
Всего то?
На НТИ - все 100% (ф)едерасты.

ilyache 01 июля 2018 | 20:18

11% даже за минусом четверти это гораздо больше чем один на 50.
Что это за профессиональная статистика, когда в выводах элементарные математические ошибки?

benny_point 01 июля 2018 | 20:33

А кто сомневается, что Альбац лесбиянка, а Шендерович пидар! Что не либераст то педераст - ну так мир устроен!

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