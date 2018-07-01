Британская Би-би-си обнародовало данные о сексуальной ориентации своих сотрудников
Как пишет Дейли Мэйл в ходе анонимного внутреннего опроса почти четверть отказались раскрывать свою ориентацию. При этом 11% опрошенных оказались лесбиянками, гееями и траснгендерами. Последних в корпорации – 417 человек, то есть более одного на 50 сотрудников. Их доля оказались примерно в 4 раза больше, чем в среднем среди населения страны.
Комментарии14
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glebbalbesov 01 июля 2018 | 19:35
Если их больше чем в среднем значит идет ущемление прав традиционно-ориентированных? Надо подать на них в суд....
merelymy 01 июля 2018 | 19:57
А в это время (их нравы):
В Швеции вступил в силу "Закон о согласии» на секс" (только в письменном виде и с предварительным уведомлением сексуемого)
liquidsky__ 01 июля 2018 | 20:15
Эхо тоже обнародует или слабо?
viktorova 01 июля 2018 | 20:20
glebbalbesov: подавайте скорее.
nikvol 01 июля 2018 | 20:20
glebbalbesov: Надо подать на них в суд
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А в суде опрос проводили? Может там тоже...
jetsam 01 июля 2018 | 19:45
@Их доля оказались примерно в 4 раза больше, чем в среднем среди населения страны. @
или кто-то примазывается или по стране скрывают свою ориентацию....
zloy_sok 01 июля 2018 | 19:54
Почему это должно кого то интересовать из нормальных людей?
kazlevich1949 01 июля 2018 | 20:07
"Фрактальная геометрия"... Множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей).
amrigo 01 июля 2018 | 20:12
Культурная страна, не то что гомофобная Россея.
soldat777 01 июля 2018 | 20:24
amrigo: Ну-ну! Понятно и с тобой всё ясно. Не ясно только, зачем объявлять миру, сколько педрил работают у них в студиях. Признаю, что гомофом меня можно назвать только тогда, когда вы начинаете требовать проведения гей парада, гей брака и прочей .уйни противной Богу, против продолжения рода человеческого. А вот если тихо, вдвоём, не публично, да сколько хотите! И я не против.
nikmart001 01 июля 2018 | 20:25
amrigo: Да уж, в России всегда пидаров не любили. Я думаю, что это от того, что пидары в Европе пошли в основном от церкви, а в России из тюрьмы.
pulalala 01 июля 2018 | 20:13
11%.
Всего то?
На НТИ - все 100% (ф)едерасты.
ilyache 01 июля 2018 | 20:18
11% даже за минусом четверти это гораздо больше чем один на 50.
Что это за профессиональная статистика, когда в выводах элементарные математические ошибки?
benny_point 01 июля 2018 | 20:33
А кто сомневается, что Альбац лесбиянка, а Шендерович пидар! Что не либераст то педераст - ну так мир устроен!