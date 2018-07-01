Британская Би-би-си обнародовало данные о сексуальной ориентации своих сотрудников

Как пишет Дейли Мэйл в ходе анонимного внутреннего опроса почти четверть отказались раскрывать свою ориентацию. При этом 11% опрошенных оказались лесбиянками, гееями и траснгендерами. Последних в корпорации – 417 человек, то есть более одного на 50 сотрудников. Их доля оказались примерно в 4 раза больше, чем в среднем среди населения страны.