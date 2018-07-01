Местом встречи президента Дональда Трампа с  Владимиром Путиным в Финляндии может стать старинное поместье Кенигстед

Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat. Усадьба Кенигстед расположена на реке Вантаа примерно в 20 километрах от Хельсинки. Она занимает территорию в 35 гектаров земли и с трех сторон окружена лесом. Главное здание, построенное в начале XIX века, в 1961 году выкупило правительство Финляндии. С тех пор там проходят официальные встречи высокопоставленных чиновников.