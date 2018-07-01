Местом встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Финляндии может стать старинное поместье Кенигстед
Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat. Усадьба Кенигстед расположена на реке Вантаа примерно в 20 километрах от Хельсинки. Она занимает территорию в 35 гектаров земли и с трех сторон окружена лесом. Главное здание, построенное в начале XIX века, в 1961 году выкупило правительство Финляндии. С тех пор там проходят официальные встречи высокопоставленных чиновников.
Комментарии5
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piter_ug 01 июля 2018 | 19:45
А сколько километров до Гааги?
kir_pich_101 01 июля 2018 | 19:52
Может ему пора попросить политическое убежище?
Самое время, по-моему...
liquidsky__ 01 июля 2018 | 19:58
Раздел Украины при Кенигстеде, а что - нормально звучит.
anemon 01 июля 2018 | 20:09
liquidsky__: Как бы Россию не поделили. Между США и Китаем.
sasass 01 июля 2018 | 20:09
Российская власть любит древние замки и кремли - там можно привидениями пообщаться и с духами прошлых правителей посоветоваться...)))