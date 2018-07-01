В Нефтеюганске из-за аварии на канализационно-насосной станции в нескольких микрорайонах прервано водоснабжение
Как сообщает портал Znak.com, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Городские власти и коммунальные службы пытаются как можно быстрее устранить последствия аварийной ситуации. По предварительным данным, без холодного водоснабжения остаются около 20 тысяч человек.
Комментарии4
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ura_123 01 июля 2018 | 19:34
Наверняка Навальный ...
kir_pich_101 01 июля 2018 | 19:49
ura_123: Самый бедный район Расеи, видать...
Нищие все...
gvs 01 июля 2018 | 19:59
Вывод: водоснабжение в Нефтеюганске осуществляется из канализации )))
sasass 01 июля 2018 | 20:15
Решили дармовую выгоду получить и через канализацию нефть качать - пока Трамп разрешил добычу увеличить.)))