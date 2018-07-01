В Нефтеюганске из-за аварии на канализационно-насосной станции в нескольких микрорайонах прервано водоснабжение

Как сообщает портал Znak.com, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Городские власти и коммунальные службы пытаются как можно быстрее устранить последствия аварийной ситуации. По предварительным данным, без холодного водоснабжения остаются около 20 тысяч человек.