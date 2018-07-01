25 граждан Белоруссии пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на востоке Грузии
По сведениям ТАСС, в клиники города Телави доставлены 16 пострадавших. По данным грузинской телекомпании «Рустави-2», в автобусе, который направлялся из Тбилиси в Телави, находились 27 человек. На серпантинном участке трассы в районе перевала Гомбори автобус перевернулся.
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