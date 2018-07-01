Из колонии-поселения ИК-16 поселка Миндерла Красноярского края сбежали трое заключенных

Как сообщается на сайте регионального управления ФСИН, отсутствие заключенных было обнаружено во время вечерней поверки. Один из беглецов был осужден за кражу, остальные двое — за угон. осужденные могут находиться в любом из населенных пунктов Красноярского края. За информацию о местонахождении беглецов объявлено вознаграждение.