Из колонии-поселения ИК-16 поселка Миндерла Красноярского края сбежали трое заключенных
Как сообщается на сайте регионального управления ФСИН, отсутствие заключенных было обнаружено во время вечерней поверки. Один из беглецов был осужден за кражу, остальные двое — за угон. осужденные могут находиться в любом из населенных пунктов Красноярского края. За информацию о местонахождении беглецов объявлено вознаграждение.
Комментарии5
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kdv75 01 июля 2018 | 19:32
отсутствие заключенных было обнаружено во время вечерней поверки
В тюрьме, это не поверка, а проверка
twenty_two 01 июля 2018 | 19:38
Вас не дагонят...(с)
tks 01 июля 2018 | 20:03
Наверное, во время трансляции футбольного матча сбежали.
victoria2266 01 июля 2018 | 20:04
Если у них там такие же пытки, что и в ИК-7, то не удивительно, что сбежали. Кому, блин, охота, чтобы гречку в жопу пихали черенком от лопаты.
stas12006 01 июля 2018 | 20:31
я не знаю виновны эти люди или нет, но я знаю точно, что никакого суда над ними не было. путинский судья просто скопировал обвинительное заключение в ворде и вставил текст в приговор со всеми помарками и граматическими ошибками, ничего не рассматривая. виновны эти люди или нет это неизвестно. в россии большинство федеральных судей не выносят за всю жизнь ни одного оправдательного решения. никому не рекомендую помогать путинским "правоохранительным" органам. на месте сбежавших может оказаться любой.