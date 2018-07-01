Чувашские полицейские на восемь часов задержали 2,5 тысячи бразильских болельщиков

Сотрудники поочередно остановили 90 автобусов, на которых фанаты ехали в Казань.

Мотивы такой долгой и массовой проверки абсолютно непонятны. Об этом «Эху Москвы» рассказал правозащитник Владислав Юсупов.

По сообщению сотрудника полиции, проверка началась ранним утром, а последние болельщики смогли продолжить путь в Казань уже вечером, добавил Владислав Юсупов.