Чувашские полицейские на восемь часов задержали 2,5 тысячи бразильских болельщиков
Сотрудники поочередно остановили 90 автобусов, на которых фанаты ехали в Казань.
Мотивы такой долгой и массовой проверки абсолютно непонятны. Об этом «Эху Москвы» рассказал правозащитник Владислав Юсупов.
По сообщению сотрудника полиции, проверка началась ранним утром, а последние болельщики смогли продолжить путь в Казань уже вечером, добавил Владислав Юсупов.
Комментарии20
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danko1 01 июля 2018 | 19:08
Вот и фанаты столкнулись с обыденным для россиян полицейским беспределом, с Россией, той, что бандит Путин.
kir_pich_101 01 июля 2018 | 19:30
danko1: Видимо проверяли на наличие протестов по поднятию пенсионного возраста и роста НДС.
А может привычка...
viktorova 01 июля 2018 | 19:10
Перепутали, наверное, с гастарбайтерами, идиоты.
ignachio 01 июля 2018 | 20:22
Гастарбайтеров задерживают только с целью получить 500 рублей.
melafon82 01 июля 2018 | 19:13
Дали бы этим чувашским полицейским пару банок консервов и поехали бы дальше.
grossalexis072018 01 июля 2018 | 19:16
melafon82: Бразилы не едят консервы !!! А менты не смогли произнести Чупа-чупс !!!
cattt 01 июля 2018 | 19:49
melafon82: Всеж вырвалась отрыжка пукиннской Рашки.
jetsam 01 июля 2018 | 19:23
новость идет целый день.
и никаких официальных комментариев.
что, маша сегодня не танцует?
eslichestno 01 июля 2018 | 19:38
jetsam:
Маша на футболе. Пенальти забивает.
tag188 01 июля 2018 | 19:27
Если это правда, то Россиюшка вместо футбольного праздника, рискует получить хороший международный скандал.
eslichestno 01 июля 2018 | 19:28
Обязательно должны где-то насрать. По-другому не получается.
ruthenocene 01 июля 2018 | 19:41
Ну слава богу, хоть чувашские менты очухались! Нефиг тут всякой пьяной сволочи по родной Чувашии бесплатно шастать! :)
tks 01 июля 2018 | 19:56
Режим будет показывать теперь своё истинное лицо. На мимикрию хватило тока 2 недели.
kiever 01 июля 2018 | 19:58
Некто юсупов, судя по интернету, пишущий до этого только статейки для пропагандистких прокиевских сми.. и правда надёжный источник
tks 01 июля 2018 | 19:59
2008 год - 4 е место в ЧЕ-2008. Война с Грузией.
2014 год - 1 е место в медальном зачёте ОИ-2014. Аннексия Крыма, война на Украине.
2018 год - четвертьфинал в ЧМ-2018. Война с ***?
ruthenocene 01 июля 2018 | 20:05
tks: С Россией...
tks 01 июля 2018 | 20:11
ruthenocene: Ну, эта война примерно с 1905 года как идёт...
antiboh 01 июля 2018 | 20:10
tks: Каз....
mystar 01 июля 2018 | 20:12
Во хомячье возбудилось то.))))) Полицейские проверили 90 автобусов поочередно. Это значит по мере подьезда. Примерно 5.5 минуты на автобус. Да скандал жуткий конечно.)))))
sasass 01 июля 2018 | 20:18
Бразильцы умными оказались и на провокацию не клюнули....