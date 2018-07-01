Основное время матча между Россией и Испанией завершилось вничью, 1:1

Сборной России удалось выстоять в матче 1⁄ 8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявят победителя, будут назначены послематчевые пенальти.