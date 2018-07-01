Основное время матча между Россией и Испанией завершилось вничью, 1:1
Сборной России удалось выстоять в матче 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявят победителя, будут назначены послематчевые пенальти.
Комментарии17
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liquidsky__ 01 июля 2018 | 19:05
Черчесову таки удалось впихнуть невпихуемое и сделать из 22 рас...дяев команду. Респект.
satttana_perrrkele 01 июля 2018 | 19:05
чума на оба ваших дома!
Ждем истерик в стадии победобесия
vilingrad 01 июля 2018 | 19:10
— Эта победа сборной над Саудовской Аравией для народа России очень дорога, — заявляли официальные лица, повысив в этот день НДС и пенсионный возраст. Теперь болельщики уже откровенно боятся победы над Испанией:)
sergo_25_26 01 июля 2018 | 19:10
Испанцы посыпались Россия может праздновать победу .
ivar1964 01 июля 2018 | 19:11
Этот чемпионат принес много неожиданностей. Это одна из многих.
zolingen 01 июля 2018 | 19:15
Есть команды умеющие играть в футбол, а есть те, которые умеют им мешать играть в футбол. Наблюдаем игру обеих команд.
na555 01 июля 2018 | 19:17
Путин вместо себя Медведева с женой послал на игру.
lvl100500 01 июля 2018 | 19:18
na555: Сборная россия позорно сыграла в ничью? Не так ли?
na555 01 июля 2018 | 19:37
lvl100500: Нет не позорно, Испания намного сильнее и Россия защитила натиск сильной команды.
lvl100500 01 июля 2018 | 19:55
na555: Как показала игра испанцы не сильнее России. Факт!
yralez 01 июля 2018 | 19:18
Через полчаса пенсии будут потеряны навсегда.
Я знал, что напакостить они всегда рады, для этого и чемпионами станут.
parasuk_ 01 июля 2018 | 19:23
Унылое и опущенное либероидное меньшинство даже не скрывает обиды и что-то нечленораздельно кудахчет :)
polikarpich 01 июля 2018 | 19:24
Я теперь знаю, как выглядит коррида в футбольном исполнении. :-)
lvl100500 01 июля 2018 | 19:36
polikarpich: Однако испанцы спецы по корриде как бычка то не завалили, впрочем как и наши... Побеждает как говорится сильнейший. видимо обе сборные достойны быть непобеждёнными, по крайней мере в этом матче.
forum_participant 01 июля 2018 | 19:24
Отбиваемся изо всех сил в надежде на чудо..
putin_itogy 01 июля 2018 | 19:36
Боже, какой некрасивый унылый дворовой футбол..
Фуу, скучища..
После вчерашнего Праздника футбола!
Спасибо Уругвай, спасибо Португалия, спасибо Франция, спасибо Аргентина!
estamp 01 июля 2018 | 19:46
putin_itogy: Убейся!