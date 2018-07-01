Соединенные Штаты намерены вводить санкции в отношении европейских компаний, которые ведут дела с Ираном
Об этом Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Фокс.Ньюс. В мае Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. В свою очередь, Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников соглашения продолжать выполнять договоренности. Иран не стал отказываться от сделки, но начал разрабатывать меры противодействия американским санкциям.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 01 июля 2018 | 18:54
Иран наш союзник и поэтому будут пустые разговоры с Трампом в Хельсинки - чтобы пустыми не было нам придется предать опять персов..