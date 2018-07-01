Соединенные Штаты намерены вводить санкции в отношении европейских компаний, которые ведут дела с Ираном

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Фокс.Ньюс. В мае Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном и пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. В свою очередь, Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников соглашения продолжать выполнять договоренности. Иран не стал отказываться от сделки, но начал разрабатывать меры противодействия американским санкциям.