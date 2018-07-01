МВД Германии раскритиковало решение саммита ЕС по миграции
Министр внутренних дел Хорст Зеерхоф отклонил идею канцлера Ангелы Меркель о создании в ФРГ специальных «сборочных центров» для беженцев, ранее зарегистрированных в других странах Евросоюза. Баварские консерваторы дали лидеру Германии две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. Этот срок истек сегодня. В силовом ведомстве грозят не пускать мигрантов на территорию страны. В случае своего увольнения Зеерхоф предупредил об угрозе распада правящей коалиции.
Комментарии3
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fresh_breeze 01 июля 2018 | 18:48
"Министр внутренних дел Хорст Зеерхоф отклонил идею канцлера Ангелы Меркель о создании в ФРГ специальных «сборочных центров» для беженцев, ранее зарегистрированных в других странах Евросоюза."
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Браво! Слова не мальчика, а мужа. Ведь было понятно, что решалась не проблема приёма беженцев, а проблема сохранения власти Меркель, и только.
А у ХСС такая же проблема, и будет она решаться в октябре, когда пройдут выборы в баварский ландтаг; баварцев вряд ли заботят амбиции канцлера, они не хотят видеть у себя всю ту орду непрошеных гостей.
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"Баварские консерваторы дали лидеру Германии две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. Этот срок истек сегодня."
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Да уж пора, завтра с утречка и начинайте, господин министр.
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"В случае своего увольнения Зеерхоф предупредил об угрозе распада правящей коалиции."
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"Это будет сильнее, чем «Фауст» Гёте". ©
seryj_wolk 01 июля 2018 | 19:02
fresh_breeze: Для эховских грамотеев сообщаю, что фамилия министра вн. дел Германии Seehofer, а не Зеерхоф, как написано в сообщении
sasass 01 июля 2018 | 18:57
Меркель уже не правит - просто отсиживает срок ....