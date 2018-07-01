МВД Германии раскритиковало решение саммита ЕС по миграции

Министр внутренних дел Хорст Зеерхоф отклонил идею канцлера Ангелы Меркель о создании в ФРГ специальных «сборочных центров» для беженцев, ранее зарегистрированных в других странах Евросоюза. Баварские консерваторы дали лидеру Германии две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. Этот срок истек сегодня. В силовом ведомстве грозят не пускать мигрантов на территорию страны. В случае своего увольнения Зеерхоф предупредил об угрозе распада правящей коалиции.