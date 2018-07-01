В ходе митингов против пенсионной реформы в Пензе и Кургане задержали четырех человек
Акции протеста прошли уже почти в сорока городах России. Больше всего людей вышло на улицы Омска, Челябинска, Томска и Комсомольска-на-Амуре. По данным организаторов, во многих регионах митинги стали самыми массовыми за последнее время. Протестные мероприятия организовывали сторонники Алексея Навального, лидеры профсоюзов и представители парламентских оппозиционных партий.
Комментарии5
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benny_point 01 июля 2018 | 18:36
Видал я этих протестантов - им годков от 14 до 16 и все члены партии Алёнки Анальной.
ura_123 01 июля 2018 | 18:52
benny_point: обломчик,может тебя Бильжо показать?
eduard53 01 июля 2018 | 18:53
Видимо, остальным повышение пенс.возраста - нравится, либо пофиг ...
"Гвозди бы делать из этих людей" (С) ...
ura_123 01 июля 2018 | 18:57
eduard53: "Мозги бы вставить в этих людей!" :-)
yralez 01 июля 2018 | 18:54
Пенсионный ботокс колите себе....ОПГовцы.