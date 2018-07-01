В ходе митингов против пенсионной реформы в Пензе и Кургане задержали четырех человек

Акции протеста прошли уже почти в сорока городах России. Больше всего людей вышло на улицы Омска, Челябинска, Томска и Комсомольска-на-Амуре. По данным организаторов, во многих регионах митинги стали самыми массовыми за последнее время. Протестные мероприятия организовывали сторонники Алексея Навального, лидеры профсоюзов и представители парламентских оппозиционных партий.