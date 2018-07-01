Мужчина, захвативших заложницу в магазине «Дикси» на севере Москвы, объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб. Видеозапись допроса злоумышленника опубликовал Следственный комитет. Александр Хуторянин, как назвал себя мужчина, якобы убегал от преследователей и зашел в магазин, где напал с ножом на женщину. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным полиции, ранее нападавший был судим за имущественные преступления.