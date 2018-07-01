Мужчина, захвативших заложницу в магазине «Дикси» на севере Москвы, объяснил свой поступок
Мужчина, захвативших заложницу в магазине «Дикси» на севере Москвы, объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб. Видеозапись допроса злоумышленника опубликовал Следственный комитет. Александр Хуторянин, как назвал себя мужчина, якобы убегал от преследователей и зашел в магазин, где напал с ножом на женщину. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным полиции, ранее нападавший был судим за имущественные преступления.
Комментарии3
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gordy 01 июля 2018 | 18:47
"...объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб."
Искал ночлег?
student_ru_ru 01 июля 2018 | 18:59
Телика насмотрелся. Всяко его преследовали агенты госдепа. Или украинцы.
sasass 01 июля 2018 | 18:59
Уважительная причина явная - не демонстрант же он...