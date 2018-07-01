На московском стадионе «Лужники» идёт второй тайм матча 1⁄8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании
К этой минуте счет равный, 1:1. Первый гол влетел в ворота нашей сборной рикошетом от ноги защитника Сергея Игнашевича. Однако до перерыва команда сравняла счет – Артем Дзюба забил с пенальти.
Позже вечером состоится еще одна игра — сборная Хорватии в Нижнем Новгороде встретится с командой Дании.
Комментарии15
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zolingen 01 июля 2018 | 18:37
Сомнительный был пенальти, игры рукой близко не было.
nersesov 01 июля 2018 | 18:54
zolingen: сходи к окулисту, хохол
zolingen 01 июля 2018 | 18:56
nersesov: сходи к психиатру, мудак
chomja 01 июля 2018 | 18:56
zolingen: Как это не было? Стопроцентный пенальти,поскольку рука была не в естественном положении.
komiccap_nkvd 01 июля 2018 | 19:01
zolingen: испанец вообще, ногой играл. Но, Путин попросил судбю засчитать ногу как руку. А куда судье деваться? Сгноят в застенках ФСБ, если не подчинится
estamp 01 июля 2018 | 19:02
zolingen: у вас же мундиаль не показывают. А пенальти был чистый
sasass 01 июля 2018 | 18:38
Россию никак нельзя оставить вне финала , потому что большие деньги брошены в это дело...
vraki 01 июля 2018 | 18:40
Испанцы гоняют стадо с одной стороны поля на другую
neyexo 01 июля 2018 | 18:45
Путин мог бы и прийти.
Трус
lvl100500 01 июля 2018 | 18:50
neyexo: Трус//
Твою ж мать, да Путин то тут блд при чём? Ты о чём вообще, дегенерат? Ты сука футбол смотри и болей за испанцев...
neyexo 01 июля 2018 | 18:53
lvl100500:
Гутьереш аж из Нью-Ёрка приехал, чтобы за португальцев поболеть. ВВП не хотел краснеть после матча, а вышла ничья, равная победе
lvl100500 01 июля 2018 | 19:02
neyexo: ВВП не хотел краснеть после матча, а вышла ничья, равная победе//
Дружище, пнх..
grazschdanin 01 июля 2018 | 18:47
Смотрю либералы приуныли.
Оно и понятно: последняя минута матча, а их хваленые обожаемые кумиры из Испании не забили ни одного гола «дворовой команде Путина»!
Эх вы- подстилки западные....
А еще учить жизни других пытаетесь, недалекие.
lvl100500 01 июля 2018 | 18:48
Играют две достойных команды. Победит сильнейший. Болею за Россию.
odobryam_s 01 июля 2018 | 18:59
lvl100500: А я-то, дурачок, до начала ЧМне верил в наших!