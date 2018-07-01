К этой минуте счет равный, 1:1. Первый гол влетел в ворота нашей сборной рикошетом от ноги защитника Сергея Игнашевича. Однако до перерыва команда сравняла счет – Артем Дзюба забил с пенальти.

Позже вечером состоится еще одна игра — сборная Хорватии в Нижнем Новгороде встретится с командой Дании.