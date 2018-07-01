Британские власти провели секретную репетицию собственных действий на случай смерти королевы Елизаветы Второй
Высшие чины правительства, как сообщает The Times, обсудили первые шаги, которые придется сделать после ухода главы монархии.
В случае смерти королевы будет объявлен 10-дневный траур. Его и репетировали высшие британские чины. Репетиция, в которой приняли участие заместитель премьера Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом вместе с руководителем шотландской администрации Дэвидом Манделлом, получила название «Castle Dove». Обсуждалась последовательность заявлений, которые придется делать, когда жизнь самого долгоправящего монарха в истории Великобритании оборвется. Елизавета II возглавляет королевство с 1952 года. До нее рекорд по продолжительности принадлежал королеве Виктории.
Весомого повода для проведения такого рода репетиции в последние недели, казалось, не было. Однако возраст – королеве 92 года – и недавний отказ главы монархии от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания, заставляют не откладывать «учения». Предполагается, что после смерти монарха шесть сотен человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы услышать имя нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.
Как подчеркивают в Лондоне, репетиция никак не связана с нынешним самочувствием главы Великобритании и сейчас ее жизни ничто не угрожает.
Комментарии7
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andre_klimov 01 июля 2018 | 18:12
Интересно, всё-таки остались журналисты, понимающие разницу между "секретным" и "непубличным"? Или уже всё настолько плохо с профессионализмом?
fresh_breeze 01 июля 2018 | 18:17
Какая прелесть... А то мы, советские люди, помним насмешки тех же англосаксов, когда у нас в стране была череда пышных похорон генсеков, а также Суслова. Тогда говорили про кремлёвский дом престарелых. Но те престарелые на фоне их бабы Лизы просто юнцы.
А вообще нехорошо живого человека типа хоронить, а тем более вот так "секретно".
В своё время Черчилля так же пытались похоронить, а он возьми и переживи многих из тех, кто поспешно подготовил его некролог.
Одним словом, надо быть немножко суеверным, не помешает.
boseal 01 июля 2018 | 18:17
Это они зря, ибо есть подозрение, что сия бойкая бабуля еще и их переживет).
andy66 01 июля 2018 | 18:20
такие репетиции являются у них совершенно обычным делом... на каждого члена королевской семьи есть своя утвержденная и отрепетированная процедура, соответствующая его рангу. И каждый Винзор ее знает... такая работа у них ))
andre_klimov 01 июля 2018 | 18:28
andy66:
просто россиянам, в основном, в диковинку, что о смерти надо заботиться заранее. Многие ли российские посетители этого сайта "в возрасте" оставили распоряжения на случай своей смерти?
benny_point 01 июля 2018 | 18:30
!0 дней будут ходить с понурыми лицами и сморкаться в платок. Действительно идиоты!!!! Даже проводы наших генсеков не видели такого дебилизма!!!!
sasass 01 июля 2018 | 18:41
В России тоже пора провести такую репетицию и узаконить репетицию с назначением приемника...