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18:09, 01 июля 2018

Британские власти провели секретную репетицию собственных действий на случай смерти королевы Елизаветы Второй

Высшие чины правительства, как сообщает The Times, обсудили первые шаги, которые придется сделать после ухода главы монархии.

В случае смерти королевы будет объявлен 10-дневный траур. Его и репетировали высшие британские чины. Репетиция, в которой приняли участие заместитель премьера Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом вместе с руководителем шотландской администрации Дэвидом Манделлом, получила название «Castle Dove». Обсуждалась последовательность заявлений, которые придется делать, когда жизнь самого долгоправящего монарха в истории Великобритании оборвется. Елизавета II возглавляет королевство с 1952 года. До нее рекорд по продолжительности принадлежал королеве Виктории.

Весомого повода для проведения такого рода репетиции в последние недели, казалось, не было. Однако возраст – королеве 92 года – и недавний отказ главы монархии от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания, заставляют не откладывать «учения». Предполагается, что после смерти монарха шесть сотен человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы услышать имя нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Как подчеркивают в Лондоне, репетиция никак не связана с нынешним самочувствием главы Великобритании и сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Комментарии

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andre_klimov 01 июля 2018 | 18:12

Интересно, всё-таки остались журналисты, понимающие разницу между "секретным" и "непубличным"? Или уже всё настолько плохо с профессионализмом?

fresh_breeze 01 июля 2018 | 18:17

Какая прелесть... А то мы, советские люди, помним насмешки тех же англосаксов, когда у нас в стране была череда пышных похорон генсеков, а также Суслова. Тогда говорили про кремлёвский дом престарелых. Но те престарелые на фоне их бабы Лизы просто юнцы.


А вообще нехорошо живого человека типа хоронить, а тем более вот так "секретно".
В своё время Черчилля так же пытались похоронить, а он возьми и переживи многих из тех, кто поспешно подготовил его некролог.

Одним словом, надо быть немножко суеверным, не помешает.

boseal 01 июля 2018 | 18:17

Это они зря, ибо есть подозрение, что сия бойкая бабуля еще и их переживет).

(комментарий скрыт)

andy66 01 июля 2018 | 18:20

такие репетиции являются у них совершенно обычным делом... на каждого члена королевской семьи есть своя утвержденная и отрепетированная процедура, соответствующая его рангу. И каждый Винзор ее знает... такая работа у них ))

andre_klimov 01 июля 2018 | 18:28

andy66:
просто россиянам, в основном, в диковинку, что о смерти надо заботиться заранее. Многие ли российские посетители этого сайта "в возрасте" оставили распоряжения на случай своей смерти?

benny_point 01 июля 2018 | 18:30

!0 дней будут ходить с понурыми лицами и сморкаться в платок. Действительно идиоты!!!! Даже проводы наших генсеков не видели такого дебилизма!!!!

sasass 01 июля 2018 | 18:41

В России тоже пора провести такую репетицию и узаконить репетицию с назначением приемника...

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