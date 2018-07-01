Британские власти провели секретную репетицию собственных действий на случай смерти королевы Елизаветы Второй

Высшие чины правительства, как сообщает The Times, обсудили первые шаги, которые придется сделать после ухода главы монархии.

В случае смерти королевы будет объявлен 10-дневный траур. Его и репетировали высшие британские чины. Репетиция, в которой приняли участие заместитель премьера Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом вместе с руководителем шотландской администрации Дэвидом Манделлом, получила название «Castle Dove». Обсуждалась последовательность заявлений, которые придется делать, когда жизнь самого долгоправящего монарха в истории Великобритании оборвется. Елизавета II возглавляет королевство с 1952 года. До нее рекорд по продолжительности принадлежал королеве Виктории.

Весомого повода для проведения такого рода репетиции в последние недели, казалось, не было. Однако возраст – королеве 92 года – и недавний отказ главы монархии от посещения службы в соборе Святого Павла из-за недомогания, заставляют не откладывать «учения». Предполагается, что после смерти монарха шесть сотен человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы услышать имя нового короля. После этого тело покойной будет четыре дня лежать в Вестминстерском дворце, а ее преемник отправится в Шотландию и Уэльс.

Как подчеркивают в Лондоне, репетиция никак не связана с нынешним самочувствием главы Великобритании и сейчас ее жизни ничто не угрожает.