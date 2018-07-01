Два человека погибли в результате стрельбы в центральной части канадского Торонто
По данным полиции, двое неизвестных открыли стрельбу на пересечении оживленных улиц, где расположены бары, рестораны и магазины. Личности погибших мужчины и женщины устанавливаются. Преступников, которые скрылись, разыскивают.
Комментарии4
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komiccap_nkvd 01 июля 2018 | 18:12
в России праздник футбола, а в Мордоре убивают людей средь бела дня ради удовольствия
sskull 01 июля 2018 | 18:18
Потомки бандеровских недобитков резвятся?
benny_point 01 июля 2018 | 18:33
Только что хомяки хихикали по факту захвата заложницы в дикси, а тут им раз и ниже пояса удар - в их тихой кунаде два трупа и ещё убивцы помахали ручками)))) Вот что значит изгаляться над другими!!!)))))
raffal 01 июля 2018 | 19:00
benny_point: в их тихой кунаде два трупа и ещё убивцы помахали ручками)))) Вот что значит изгаляться над другими!!!)))))
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Не в "кунаде", а Канаде! А уж как изгаляетесь Вы...
Но, к фактам, которые могут немного охладить изобличителей Канады.
По данным с официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, актуальная статистика умышленных убийств на 100 тысяч населения:
Канада - 1,6
Россия -10,2