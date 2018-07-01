Против повышения пенсионного возраста сегодня выступали жители многих российских городов
Акции организовали в том числе сторонники Алексея Навального. Самый масштабный митинг прошёл в Омске. Об этом и других протестных мероприятиях, которые собрали в общей сложности тысячи людей, расскажет Андрей Гаврилов.
«Родился. Потерпел. Умер», «Сдохнем дружно на работе», «Путина на пенсию» — этими и другими лозунгами жители порядка 30ти городов страны ответили власти на намерение повысить пенсионный возраст. Звучали и требования отставки президента и инициатора реформы премьера Медведева. Акции проводили сторонники Алексея Навального, представители левых сил, ряда непарламентских партий, профсоюзы. В Новосибирске в числе лозунгов был и такой: «Путин! Сойди с галеры и посмотри, что творит Медведев с пенсионерами». В Челябинске наряду с другими был такой лозунг: «Пенсий не будет. Я всё потратил на мундиаль. Ну и я немного смундиалил».
Акция собрала около двух тысяч человек. Омск сегодня отличился не только разнообразными лозунгами, но и количеством участников. По словам организаторов, на акцию вышло 8 тысяч. Один из лозунгов «8-0 в пользу жуликов и воров», под этим имелось в виду повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63х лет. Ещё были такие: «Власть отфутболила пенсионеров», «Пенсионная реформа – геноцид российского народа». Много раз площадь дружно скандировала «В отставку».
На некоторых плакатах, как пишет Новая газета, митингующие вспоминали слова Владимира Путина по поводу повышения пенсионного возраста: «Пока я жив этого не будет». Около тысячи человек вышло на митинг в Кургане. Там были и соратники Навального и представители партий КПРФ и Яблока. Бюджет страны пенсиями не спасёшь, этот и другие плакаты у митингующих. В Оренбурге шествие против пенсионной реформы прошло под лозунгами «Власть надеется, что мы не доживём до пенсии» и «Не хочу уходить на пенсию мёртвой», сообщает портал ural56.ru. В некоторых городах, к примеру Белгороде, чиновники акции не согласовали. Но люди всё равно вышли. Там задержаний не было. В Твери митинг пришлось проводить под проливным дождём. Люди выступали эмоционально. Говорили: пенсионеры работают для того, чтобы выжить и помочь своим детям, которые «сидят на игле ипотеки».
На некоторых акциях не обошлось без задержаний. В Пензе полиция после окончания митинга схватила участника Владимира Речкалова. Активиста отвезли в городское управление МВД, сообщает ОВД-инфо. В Кургане полиция задержали трёх человек, которые устроили пикет после разрешённого митинга.
Комментарии6
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kadetkl 01 июля 2018 | 18:08
Умеет Навальный примазаться. Там его сторонников не много. да и Леша дристанул выйти.
ura_123 01 июля 2018 | 18:21
kadetkl: К чему именно примазался Навальный? Ежели ты чего либо пропустило,то Навальный уже давненько эту тему поднял,в том числе и в интернетах.
grigol331 01 июля 2018 | 18:42
ura_123:
Не взирая на довольно дерзкие лозунги на транспорантах, нет сообщений о массовых задержаниях. Значит высочайше позволили, значит солнцеликий намерен чуть позже пропиариться, отругав за бессердечие Димона и подарив рабам годик-другой заслуженного отдыха кто доживет, типа "Я вас услышал".
ura_123 01 июля 2018 | 18:44
grigol331: Так а тож!
croaker 01 июля 2018 | 18:22
Каждому участнику этих акций правительство в подарок могло бы выдать по рулону туалетной бумаги с надписью "спасибо, ваше мнение будет непременно учтено".
baran_provokator 01 июля 2018 | 18:38
да черт с ним с пенсионным возрастом!
нужно требовать гарантии передачи всех пенсионных накоплений гражданина его наследникам, в случае смерти гражданина до достижения пенсионного возраста.
тогда наоборот государству будет выгоднее снизить пенсионный возраст лет до 45-50.