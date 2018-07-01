Против повышения пенсионного возраста сегодня выступали жители многих российских городов

Акции организовали в том числе сторонники Алексея Навального. Самый масштабный митинг прошёл в Омске. Об этом и других протестных мероприятиях, которые собрали в общей сложности тысячи людей, расскажет Андрей Гаврилов.

«Родился. Потерпел. Умер», «Сдохнем дружно на работе», «Путина на пенсию» — этими и другими лозунгами жители порядка 30ти городов страны ответили власти на намерение повысить пенсионный возраст. Звучали и требования отставки президента и инициатора реформы премьера Медведева. Акции проводили сторонники Алексея Навального, представители левых сил, ряда непарламентских партий, профсоюзы. В Новосибирске в числе лозунгов был и такой: «Путин! Сойди с галеры и посмотри, что творит Медведев с пенсионерами». В Челябинске наряду с другими был такой лозунг: «Пенсий не будет. Я всё потратил на мундиаль. Ну и я немного смундиалил».

Акция собрала около двух тысяч человек. Омск сегодня отличился не только разнообразными лозунгами, но и количеством участников. По словам организаторов, на акцию вышло 8 тысяч. Один из лозунгов «8-0 в пользу жуликов и воров», под этим имелось в виду повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63х лет. Ещё были такие: «Власть отфутболила пенсионеров», «Пенсионная реформа – геноцид российского народа». Много раз площадь дружно скандировала «В отставку».

На некоторых плакатах, как пишет Новая газета, митингующие вспоминали слова Владимира Путина по поводу повышения пенсионного возраста: «Пока я жив этого не будет». Около тысячи человек вышло на митинг в Кургане. Там были и соратники Навального и представители партий КПРФ и Яблока. Бюджет страны пенсиями не спасёшь, этот и другие плакаты у митингующих. В Оренбурге шествие против пенсионной реформы прошло под лозунгами «Власть надеется, что мы не доживём до пенсии» и «Не хочу уходить на пенсию мёртвой», сообщает портал ural56.ru. В некоторых городах, к примеру Белгороде, чиновники акции не согласовали. Но люди всё равно вышли. Там задержаний не было. В Твери митинг пришлось проводить под проливным дождём. Люди выступали эмоционально. Говорили: пенсионеры работают для того, чтобы выжить и помочь своим детям, которые «сидят на игле ипотеки».

На некоторых акциях не обошлось без задержаний. В Пензе полиция после окончания митинга схватила участника Владимира Речкалова. Активиста отвезли в городское управление МВД, сообщает ОВД-инфо. В Кургане полиция задержали трёх человек, которые устроили пикет после разрешённого митинга.