СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего заложницу в магазине «Дикси» на севере Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего заложницу в магазине «Дикси» на севере Москвы. Девушка получила легкие травмы и была госпитализирована.

Развязка сюжета с захватом заложницы наступила около двух часов дня — к тому времени вооруженный ножом мужчина удерживал девушку в магазине уже несколько часов. Территория вокруг «Дикси» была оцеплена, а движение по Большой Академической улице, где находится магазин, перекрыто.

После долгого ожидания в помещение забежали несколько сотрудников полиции, а затем оттуда вывели заложницу. В сопровождении медиков она дошла до кареты скорой помощи, и через минуту машина уехала. Сама девушка не выглядела раненой и даже улыбалась, следов крови на ее одежде не было. За развитием ситуации за оцеплением наблюдали десятки местных жителей.

Позднее Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видеозапись допроса задержанного. По словам мужчины, его зовут Александр Хуторянин. Он рассказал, что потерял сумку с документами и деньгами, когда убегал от молодых людей, принявших его за наркомана. По утверждению нападавшего, он хотел, чтобы с возвращением его документов разбирались сотрудники ФСБ.

Мужчина также признал, что страдает от алкоголизма. Установлено, что в момент нападения Хуторянин был пьян. При этом, по его словам, он пытался бросить пить и утроиться на работу. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Как ожидается, завтра для нападавшего будет избрана мера пресечения. По статье о захвате заложника ему грозит до 15 лет колонии.