Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1
Сборная России играет важный для себя матч за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Закончился 1-й тайм встречи с командой Испании, счет ничейный.
Британские букмекеры считают Испанию явным фаворитом этого матча. По оценкам двух крупнейших букмекерских контор Великобритании, вероятность того, что подопечные Станислава Черчесова пройдут в следующий раунд чемпионата, составляет около 25%. Шансы на выход в полуфинал у испанцев оцениваются в 80%. Большинство участников голосования, открытого на сайте «Эха Москвы», желают победы сборной Испании. Опрос продолжается и сейчас. За Испанию в сегодняшнем матче болеют 56% участников опроса, российской сборной желают успеха только 22%.
Стоит отметить, что на трибунах Лужников полный аншлаг. В ВИП-ложе замечены премьер Дмитрий Медведев, король Испании Филипп Шестой и глава ФИФА Джанни Инфантино.
Комментарии19
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sskull 01 июля 2018 | 18:05
Молодцы. Так держать.
vilingrad 01 июля 2018 | 18:16
sskull: Если кривоногие под началом старого Фантомаса вдруг победят- это будет самая пошлая шутка в истории футбола:)
sskull 01 июля 2018 | 18:20
vilingrad: Завидуй молча, кастрюлецефал.
sokal123 01 июля 2018 | 18:25
vilingrad: Пахан просто и спокойно подкупил испанцев ."Понимаете испанцы, тут такой праздник для моего народа,так что ..."
gordy 01 июля 2018 | 18:05
"Стоит отметить, что на трибунах Лужников полный аншлаг."
А что, аншлаг бывает неполным?
andy66 01 июля 2018 | 18:25
в РФ бывает )))
аншлаг - означает "все билеты проданы"... но это не означает что зрители пришли ))
eslichestno 01 июля 2018 | 18:07
Димон там не уснул опять?
pavel_svr 01 июля 2018 | 18:12
// Большинство участников голосования, открытого на сайте «Эха Москвы», желают победы сборной Испании. //
Я так и думал, что большинство пишущих на сайте - испанцы (видно по политическим комментариям).
liquidsky__ 01 июля 2018 | 19:00
pavel_svr: Когда либерду будут развешивать на фонарях, это будет, в том числе и за это.
tks 01 июля 2018 | 18:13
2008 год - 4 е место в ЧЕ-2008. Война с Грузией.
2014 год - 1 е место в медальном зачёте ОИ-2014. Аннексия Крыма, война на Украине.
2018 год - ??? е место в ЧМ-2018. Война с ***?
ipetrov 01 июля 2018 | 18:21
tks: 2018 год. Война с собственным народом: с 1 июля вводится "пакет Яровой", повышение тарифов ЖКХ, новые пошлины на товары, а также собираются повышать пенсионный возраст.
vasya_von_smetankin 01 июля 2018 | 18:13
К сожалению, Испания не входит в ОПЕК+, поэтому...
ipetrov 01 июля 2018 | 18:14
В Сети задаются вопросом, а почему во время матчей ЧМ по футболу не показывают рекламу главного спонсора турнира - пенсионеров России?
komiccap_nkvd 01 июля 2018 | 18:15
слабые команды вылетают. Германия, Аргентина, Португалия. к сожалению, Россия того же уровня как эти команды
vilingrad 01 июля 2018 | 18:19
komiccap_nkvd: Россия того же уровня как эти команды"
Понятно, что пролетарские комиссары нквд не были гигантами мысли. Но все же...
Футбол в России, как канадские бананы. Можно даже есть:)
komiccap_nkvd 01 июля 2018 | 18:20
vilingrad: ты считаешь что Россия сильнее этих и победит Испанию?
croaker 01 июля 2018 | 18:20
Подозреваю, что на этом наша эйфория и кончится.
sasha2011 01 июля 2018 | 18:21
путин послал на матч Медведева вместо себя, предполагая поражение сборной РФ.
Рокировочка, однако...
ilyache 01 июля 2018 | 18:33
Большинство на Эхе за Испанию???
О
Май
Гад