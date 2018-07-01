Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1

Сборная России играет важный для себя матч за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Закончился 1-й тайм встречи с командой Испании, счет ничейный.

Британские букмекеры считают Испанию явным фаворитом этого матча. По оценкам двух крупнейших букмекерских контор Великобритании, вероятность того, что подопечные Станислава Черчесова пройдут в следующий раунд чемпионата, составляет около 25%. Шансы на выход в полуфинал у испанцев оцениваются в 80%. Большинство участников голосования, открытого на сайте «Эха Москвы», желают победы сборной Испании. Опрос продолжается и сейчас. За Испанию в сегодняшнем матче болеют 56% участников опроса, российской сборной желают успеха только 22%.

Стоит отметить, что на трибунах Лужников полный аншлаг. В ВИП-ложе замечены премьер Дмитрий Медведев, король Испании Филипп Шестой и глава ФИФА Джанни Инфантино.