Россия сравнивает счет 1:1 в матче с Испанией

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Гол забил с пенальти Артем Дзюба.
viktorova
01 июля 2018 | 17:43
Черчесов сам не верит в свих игроков. Даже на пенальти не смотрел.
gordy
01 июля 2018 | 18:01
Отсутствие у испанцев тренера, очевидно, уравнивает шансы команд?
kadetkl
01 июля 2018 | 18:04
gordy: Не выдумывай оправдания. Наши явно слабее. но поглядим ещё.
amrigo
01 июля 2018 | 17:44
Россия с позором вылетела с ЧМ 2018, видимо это случилось потому, что на этой земле десятки миллионов убитых в сталинских лагерях и на кострах православной инквизиции мстят чиновнику Королёву, история и время вмешалась))
boseal
01 июля 2018 | 17:46
amrigo: Хм, видимо Германия с еще большим позором вылетела с ЧМ 2018 из-за католической инквизиции?).
tks
01 июля 2018 | 17:59
boseal: В Германии не было католической инквизиции, там Реформация была и гражданская война Т.Мюнцера.
boseal
01 июля 2018 | 18:06
tks: О как! У вас какая-то своя история, друг мой? Если все же нет, то вспоминаем 1367 год, Папу Урбана V и двух доминиканце – Луиса из Вилленберга и Вальтера Керлингера. Те еще были весельчаки).
tks
01 июля 2018 | 18:22
boseal: Возможно, но испанскую инквизицию мало какая страна превзошла.
boseal
01 июля 2018 | 18:33
tks: Не хочется думать о том, что испанская инквизиция повлияет на результат сегодняшнего матча).
multiscan
01 июля 2018 | 18:10
Крови на руках,т.н. "реформаторов",типа Лютера и компании, не намного меньше, чем на католической инквизиции. Жгли они своих еретиков не по деЦки! Католики ещё дотянулись до открытой только что Америки, где жгли индейцев тысячами. Протестанты туда просто не добрались в таком количестве, поэтому там позверствовать особо не сумели.
tks
01 июля 2018 | 18:20
multiscan: И кого же, где и когда?
komiccap_nkvd
01 июля 2018 | 17:52
amrigo: Германия с позором вылетела с ЧМ 2018, видимо это случилось потому, что на этой земле десятки миллионов убитых в годы ВОВ
а Россия празднует успех. впервые за историю России, мы вышли из группы. а на большее я и не рассчитывал. не хоккей.
sergo_25_26
01 июля 2018 | 17:46
все разгромили испанцев уже точно. Сопротивление сломлено враг полностью посыпался.
compare
01 июля 2018 | 17:53
sergo_25_26: это,после пенальти-то? скорее нет,теперь спортивной злости у испанцев,вдвое,против нормы)))
liquidsky__
01 июля 2018 | 17:46
А ведь испанцы за весь первый тайм не нанесли ни одного(sic!) удара по воротам. Нужно играть так же.
neprostotak
01 июля 2018 | 17:47
Новейшая система видеосудейства!
Но если ошибка судьи в пользу РФ, то «На фиг нам нужна эта система? И так всё ясно!»
johnixx
01 июля 2018 | 17:52
neprostotak: да пенальти из пальца.
tremens_delirium
01 июля 2018 | 17:58
johnixx: ✄ да пенальти из пальца. ✄
Естестственно!
Напротив, если б мяч летел в сторону российских ворот и попал в руку, то тут бы назначение пенальти было бы единственно верным решением.
johnixx
01 июля 2018 | 18:10
tremens_delirium: завязывай если сможешь. рукошет в руку с 30 см. не может быть "игрой рукой"
kadetkl
01 июля 2018 | 17:52
neprostotak: Зачкм врать так грубо. Ведь повтор и ты стал тридварас. а не су.дья. А то, что наши не Германия в футболе, мы и без тебя знаем.
kisa2000
01 июля 2018 | 17:48
Ну, можно иногда и порадоваться !
rusof_ob
01 июля 2018 | 17:53
Если объективно, россия прыгнула в 1 тайме выше головы, но надо, чтобы победили испанцы, хватит уже войн.
grazschdanin
01 июля 2018 | 17:59
rusof_ob: но надо, чтобы победили испанцы
#
Это кому это тут надо, что бы Россия проиграла?
Украинскому трактористу?
Твой номер десятый - сиди не отсвечивай.
Мнение Украины никому не интересно, она к чемпионату отношения не имеет.
koltak76_
01 июля 2018 | 17:53
Может и получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lom2011
01 июля 2018 | 17:53
Чем сильна сборная Путина?
1. Дзюбой
2.Грубостью
3. Судьями
Как картинно Дзюба схватился за голову, хотя в единоборстве испанский футболист коснулся рукой за плечо Дзюбы. Ну нужен был штрафной сборной Путина, нужен. Отсюда притворство и грубость путинских футболистов.
Про судей, принимающих участие в играх сборной Путина, отдельный разговор.
na555
01 июля 2018 | 18:00
lom2011: Играют очень грубо, особенно Дзюба. Судья закрывает глаза на грубость. Пенальти был справедлив.
tks
01 июля 2018 | 17:54
Два гола и оба наши! Суперигра!!
feodorov
01 июля 2018 | 17:54
Два нелепых гола от Уругвая и один нелепый от Испании - это уже закономерность.
grazschdanin
01 июля 2018 | 17:55
Ну что...
констатируем итоги первого тайма:
испанцы как то себя не показали;
наши потешили болельщиков - забили себе и испанцам по мячу.
Молодцы!
У хомяков траур - хочется плюнут в Российскую сборную, но получается плевок в себя неадекватностью.
listen_up
01 июля 2018 | 17:56
Скуууучища!
Но была пара моментов на тему российско-испанской дружбы. Вначале испанский король практически поцеловал ручку Светлане Медведевой. А в середине игры Серхио Рамос помог Артему Дзюбе подняться с колен.
Но главный приз заслужил, конечно, тренер Черчесов: в такую жару одет все в ту же черную тройку (наверно, примета). Ну посмотрим...
denobenen
01 июля 2018 | 17:56
Ну что же у наших ребят вся инициатива в руках - два гола наши - один в свои ворота и одно пенальти испанцам - так держать!
rico67
01 июля 2018 | 18:00
Только под конец первого тайма разобрались где ворота противника, и то радует!))
(none)
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Комментарии32
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viktorova 01 июля 2018 | 17:43
Черчесов сам не верит в свих игроков. Даже на пенальти не смотрел.
gordy 01 июля 2018 | 18:01
Отсутствие у испанцев тренера, очевидно, уравнивает шансы команд?
kadetkl 01 июля 2018 | 18:04
gordy: Не выдумывай оправдания. Наши явно слабее. но поглядим ещё.
amrigo 01 июля 2018 | 17:44
Россия с позором вылетела с ЧМ 2018, видимо это случилось потому, что на этой земле десятки миллионов убитых в сталинских лагерях и на кострах православной инквизиции мстят чиновнику Королёву, история и время вмешалась))
boseal 01 июля 2018 | 17:46
amrigo: Хм, видимо Германия с еще большим позором вылетела с ЧМ 2018 из-за католической инквизиции?).
tks 01 июля 2018 | 17:59
boseal: В Германии не было католической инквизиции, там Реформация была и гражданская война Т.Мюнцера.
boseal 01 июля 2018 | 18:06
tks: О как! У вас какая-то своя история, друг мой? Если все же нет, то вспоминаем 1367 год, Папу Урбана V и двух доминиканце – Луиса из Вилленберга и Вальтера Керлингера. Те еще были весельчаки).
tks 01 июля 2018 | 18:22
boseal: Возможно, но испанскую инквизицию мало какая страна превзошла.
boseal 01 июля 2018 | 18:33
tks: Не хочется думать о том, что испанская инквизиция повлияет на результат сегодняшнего матча).
multiscan 01 июля 2018 | 18:10
Крови на руках,т.н. "реформаторов",типа Лютера и компании, не намного меньше, чем на католической инквизиции. Жгли они своих еретиков не по деЦки! Католики ещё дотянулись до открытой только что Америки, где жгли индейцев тысячами. Протестанты туда просто не добрались в таком количестве, поэтому там позверствовать особо не сумели.
tks 01 июля 2018 | 18:20
multiscan: И кого же, где и когда?
komiccap_nkvd 01 июля 2018 | 17:52
amrigo: Германия с позором вылетела с ЧМ 2018, видимо это случилось потому, что на этой земле десятки миллионов убитых в годы ВОВ
а Россия празднует успех. впервые за историю России, мы вышли из группы. а на большее я и не рассчитывал. не хоккей.
sergo_25_26 01 июля 2018 | 17:46
все разгромили испанцев уже точно. Сопротивление сломлено враг полностью посыпался.
compare 01 июля 2018 | 17:53
sergo_25_26: это,после пенальти-то? скорее нет,теперь спортивной злости у испанцев,вдвое,против нормы)))
liquidsky__ 01 июля 2018 | 17:46
А ведь испанцы за весь первый тайм не нанесли ни одного(sic!) удара по воротам. Нужно играть так же.
neprostotak 01 июля 2018 | 17:47
Новейшая система видеосудейства!
Но если ошибка судьи в пользу РФ, то «На фиг нам нужна эта система? И так всё ясно!»
johnixx 01 июля 2018 | 17:52
neprostotak: да пенальти из пальца.
tremens_delirium 01 июля 2018 | 17:58
johnixx: ✄ да пенальти из пальца. ✄
Естестственно!
Напротив, если б мяч летел в сторону российских ворот и попал в руку, то тут бы назначение пенальти было бы единственно верным решением.
johnixx 01 июля 2018 | 18:10
tremens_delirium: завязывай если сможешь. рукошет в руку с 30 см. не может быть "игрой рукой"
kadetkl 01 июля 2018 | 17:52
neprostotak: Зачкм врать так грубо. Ведь повтор и ты стал тридварас. а не су.дья. А то, что наши не Германия в футболе, мы и без тебя знаем.
kisa2000 01 июля 2018 | 17:48
Ну, можно иногда и порадоваться !
rusof_ob 01 июля 2018 | 17:53
Если объективно, россия прыгнула в 1 тайме выше головы, но надо, чтобы победили испанцы, хватит уже войн.
grazschdanin 01 июля 2018 | 17:59
rusof_ob: но надо, чтобы победили испанцы
#
Это кому это тут надо, что бы Россия проиграла?
Украинскому трактористу?
Твой номер десятый - сиди не отсвечивай.
Мнение Украины никому не интересно, она к чемпионату отношения не имеет.
koltak76_ 01 июля 2018 | 17:53
Может и получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lom2011 01 июля 2018 | 17:53
Чем сильна сборная Путина?
1. Дзюбой
2.Грубостью
3. Судьями
Как картинно Дзюба схватился за голову, хотя в единоборстве испанский футболист коснулся рукой за плечо Дзюбы. Ну нужен был штрафной сборной Путина, нужен. Отсюда притворство и грубость путинских футболистов.
Про судей, принимающих участие в играх сборной Путина, отдельный разговор.
na555 01 июля 2018 | 18:00
lom2011: Играют очень грубо, особенно Дзюба. Судья закрывает глаза на грубость. Пенальти был справедлив.
tks 01 июля 2018 | 17:54
Два гола и оба наши! Суперигра!!
feodorov 01 июля 2018 | 17:54
Два нелепых гола от Уругвая и один нелепый от Испании - это уже закономерность.
grazschdanin 01 июля 2018 | 17:55
Ну что...
констатируем итоги первого тайма:
испанцы как то себя не показали;
наши потешили болельщиков - забили себе и испанцам по мячу.
Молодцы!
У хомяков траур - хочется плюнут в Российскую сборную, но получается плевок в себя неадекватностью.
listen_up 01 июля 2018 | 17:56
Скуууучища!
Но была пара моментов на тему российско-испанской дружбы. Вначале испанский король практически поцеловал ручку Светлане Медведевой. А в середине игры Серхио Рамос помог Артему Дзюбе подняться с колен.
Но главный приз заслужил, конечно, тренер Черчесов: в такую жару одет все в ту же черную тройку (наверно, примета). Ну посмотрим...
denobenen 01 июля 2018 | 17:56
Ну что же у наших ребят вся инициатива в руках - два гола наши - один в свои ворота и одно пенальти испанцам - так держать!
rico67 01 июля 2018 | 18:00
Только под конец первого тайма разобрались где ворота противника, и то радует!))