Власти Великобритании провели учения на случай кончины королевы Елизаветы II

По данным газеты The Times, к секретной репетиции церемонии впервые были допущены министры. В частности решался вопрос о том, кто из них будет выступать с публичными заявлениями в случае смерти королевы. Издание подчеркивает, что подобная тренировка никак не связана с состоянием здоровья Елизаветы II. В прошлом месяце 92-летний монарх в седьмой раз стала прабабушкой.