Власти Великобритании провели учения на случай кончины королевы Елизаветы II
По данным газеты The Times, к секретной репетиции церемонии впервые были допущены министры. В частности решался вопрос о том, кто из них будет выступать с публичными заявлениями в случае смерти королевы. Издание подчеркивает, что подобная тренировка никак не связана с состоянием здоровья Елизаветы II. В прошлом месяце 92-летний монарх в седьмой раз стала прабабушкой.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
komandarm____68 01 июля 2018 | 17:49
Ага, потренируйтесь... бабуля уже столько "тренеров" пережила....))
i_c_e 01 июля 2018 | 17:52
Ну, для рожденя 7ого правнука она вряд ли много усилий произвела, но это очень полезная тренировка. Надо бы и нашим проводить — мало ли что.
a_111111 01 июля 2018 | 17:58
Королева в учениях участвовала?
croaker 01 июля 2018 | 18:11
Аналогичные ученья было бы неплохо и у нас проводить. Мало ли что. Сталин вон тоже взял да и умер.
yasnovilyashi 01 июля 2018 | 18:59
По данным газеты The Times, к секретной репетиции церемонии впервые были допущены министры. В частности решался вопрос о том, кто из них будет выступать с публичными заявлениями в случае смерти королевы. Издание подчеркивает, что подобная тренировка никак не связана с состоянием здоровья Елизаветы II. В прошлом месяце 92-летний монарх в седьмой раз стала прабабушкой.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Такие учения нужно проводить и в одной отдельно взятой стране. А то не дай Бог что с монархом, а каждый министерский или госдуровский придурок будет камлать что в голову придёт. Самое главное научиться мгновенно надевать смирительную рубашку на особо говорливых ораторов типа Жириновского, Матвиенко, Володина или Маши Захаровой. Ну и вовремя выразить соболезнования и вколоть успокоительное Медведеву.