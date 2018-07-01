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17:32, 01 июля 2018

Партия «Левые республиканцы Каталонии» не исключает повторного объявления независимости региона

Партия «Левые республиканцы Каталонии» не исключает повторного объявления независимости региона, в том случае, если испанские власти откажутся провести референдум. Недавно избранный лидер автономного сообщества Ким Тора сказал о том, что в ходе встречи с главой правительства страны намерен поднять вопрос о возможном плебисците. В октябре прошлого года после того как Каталония объявила о выходе из состава Испании, Мадрид ограничил самоуправление региона и начал уголовное преследование некоторых местных высокопоставленных чиновников.

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ura_123 01 июля 2018 | 17:48

Лавры Пучдемона покоя не дают?

radionews 01 июля 2018 | 17:55

Россия проплатила вторую серию водевиля "каталония независимая от здравого смысла".

Шахтеры Каталонии уже выучили кричалку, что они доведены до отчаяния.

sasass 01 июля 2018 | 18:49

Испанская власть дебильная - такой пустячок не могут разрулить- пример надо брать России , как Чечню она "разгромила" ....

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