Партия «Левые республиканцы Каталонии» не исключает повторного объявления независимости региона, в том случае, если испанские власти откажутся провести референдум. Недавно избранный лидер автономного сообщества Ким Тора сказал о том, что в ходе встречи с главой правительства страны намерен поднять вопрос о возможном плебисците. В октябре прошлого года после того как Каталония объявила о выходе из состава Испании, Мадрид ограничил самоуправление региона и начал уголовное преследование некоторых местных высокопоставленных чиновников.