Партия «Левые республиканцы Каталонии» не исключает повторного объявления независимости региона
Партия «Левые республиканцы Каталонии» не исключает повторного объявления независимости региона, в том случае, если испанские власти откажутся провести референдум. Недавно избранный лидер автономного сообщества Ким Тора сказал о том, что в ходе встречи с главой правительства страны намерен поднять вопрос о возможном плебисците. В октябре прошлого года после того как Каталония объявила о выходе из состава Испании, Мадрид ограничил самоуправление региона и начал уголовное преследование некоторых местных высокопоставленных чиновников.
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ura_123 01 июля 2018 | 17:48
Лавры Пучдемона покоя не дают?
radionews 01 июля 2018 | 17:55
Россия проплатила вторую серию водевиля "каталония независимая от здравого смысла".
Шахтеры Каталонии уже выучили кричалку, что они доведены до отчаяния.
sasass 01 июля 2018 | 18:49
Испанская власть дебильная - такой пустячок не могут разрулить- пример надо брать России , как Чечню она "разгромила" ....