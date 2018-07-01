Полиция установила личности двух преступников, ограбивших в Москве гостиничный номер колумбийского певца Малума

Артист прибыл в Россию, чтобы посетить чемпионат мира по футболу. Из номера в отеле Four Seasons в центре Москвы были похищены драгоценности и элитные часы на сумму в 50 миллионов рублей. Как пишет ТАСС, преступники представились гостями певца и на этом основании получили дубликат ключей. По предварительной информации злоумышленники – граждане Венесуэлы — уже улетели в Португалию.