Полиция установила личности двух преступников, ограбивших в Москве гостиничный номер колумбийского певца Малума
Артист прибыл в Россию, чтобы посетить чемпионат мира по футболу. Из номера в отеле Four Seasons в центре Москвы были похищены драгоценности и элитные часы на сумму в 50 миллионов рублей. Как пишет ТАСС, преступники представились гостями певца и на этом основании получили дубликат ключей. По предварительной информации злоумышленники – граждане Венесуэлы — уже улетели в Португалию.
Комментарии5
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dadmorose 01 июля 2018 | 18:07
Доверчивая Русь
gordy 01 июля 2018 | 18:43
"...преступники представились гостями певца и на этом основании получили дубликат ключей."
Консьерж в доле?
vilingrad 01 июля 2018 | 18:12
Все признались- в том числе Малум.
vikwlad 01 июля 2018 | 18:12
"Как пишет ТАСС, преступники представились гостями певца и на этом основании получили дубликат ключей."
Ха! Это что, разве так можно. Или администрация гостиницы в доле.
trender 01 июля 2018 | 18:27
Эховские мастера заголоавка?
Гостиничный номер ограбить невозможно! Либо ограбить певца, либо обокрасть номер.