Скоростная трасса Москва — Санкт-Петербург перекрыта в Новгородской области из-за горящего бензовоза
Как пишет «Интерфакс», со ссылкой на региональное ГИБДД, вначале у грузовика загорелось колесо, после чего он вспыхнул полностью. Тушение машины продолжается. Пострадавших нет.
Комментарии3
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anemon 01 июля 2018 | 17:42
В 78 году в районе п. Крестцы наблюдали подобное, но горел грузовичок, на котором водитель решил до Новгорода подвезти девочку. И лобовое столкновение, мгновенно вспыхнул бензобак, кабина вспыхнула факелом. Никто не успел ничего сделать, стояли и смотрели, как горят люди. Пожарные приехали не очень скоро.
dicklyu 01 июля 2018 | 18:15
anemon:
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Новость непонятная - какая именно трасса перекрыта ? М10 ?
Или уже М-11 ? Там идёт интенсивное строительство М-11.
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Да уж, трагедию Вы описали страшную.
Я был там относительно недавно, проезжали через эти чёртовы Крестцы.
Дорога от Крестец до Окуловки и дальше на Боровичи и Хвойную
"уделана" до такого адского состояния, что страшно вспомнить.
Там сейчас танковый биатлон устраивать хорошо - соревнования:
экипажи на танках с полной заправкой и без боекомплекта.
Кто за ночь сумеет дойти по этой "дороге" от Крестцев до Боровичей,
дойти целым и НЕ потерять ничего - тому сразу давать Героя России.
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croaker 01 июля 2018 | 18:08
Скоростная трасса перекрыта ввиду неучтенных российских оврагов.