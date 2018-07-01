В России с сегодняшнего дня введён полный поштучный учет алкоголя
Каждая бутылка будет контролироваться по всей цепочке – от производителя к потребителю, — рассказали «Интерфаксу» в Росалкогольрегулировании. До этого учет шел на этапе производства и розничной реализации. Теперь же продукция будет контролироваться и на уровне оптОвого звена. Для этого вводятся новые федеральные специальные и акцизные марки. Как пояснили в ведомстве, подобная система тестируется еще с конца прошлого года. Она должна помочь в борьбе с нелегальной продукцией.
Комментарии31
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opiatnovyi63 01 июля 2018 | 17:35
Значит ,нелегальной станет ещё больше!
i_one_off 01 июля 2018 | 17:41
opiatnovyi63:
"Для этого вводятся новые федеральные специальные и акцизные марки. "
Ещё один источник доходов. Легалам по одной цене, нелегалам по спеццене.
vezdehod 01 июля 2018 | 18:02
Самогонные аппараты вновь вошли в моду - народ не испугаешь.
book_publisher 01 июля 2018 | 18:03
Бухали и бухать будем!
zztop1960 01 июля 2018 | 18:06
book_publisher: Стала водка шесть и восемь — все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу.
Если станет ещё больше — будет то, что было в Польше.
Если станет двадцать пять — будем снова Зимний брать.
andre_klimov 01 июля 2018 | 18:16
vezdehod:
Так они и не выходили из моды :)
А предприимчивые китайцы вообще развернули промышленное производство аппаратов и сейчас даже любой городской житель может гнать спокойно.
osipovaalina391 01 июля 2018 | 17:43
opiatnovyi63: зря что ли в чурчню на триллионы рублей строят ж/д дорогу - будут паленкой торговать как всегда. Да плюс всегда можно террористов оттуда по ж/д прислать на помощь ботоксному карлику
andre_klimov 01 июля 2018 | 18:22
osipovaalina391:
Нет, ну справедливости ради - "палёнка" была по части Осетии, в основном. Из Чечни авизо шли...
i_one_off 01 июля 2018 | 17:37
А поштучный учёт алкоголиков планируется?
mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 17:38
Значит, распивать спиртное теперь придётся в присутствии представителя росбухларегулирования, который проконтролирует, чтобы россияне пили в меру?
wecho_arch 01 июля 2018 | 17:38
T9 нужно отключать. ))
testmeter 01 июля 2018 | 17:38
"Росалкогольрегулирование" - это класс! МордорЪ на марше...
А алкоголь - это саме скрепное достояние российского народа. В нем его вяличие и сила!
ara_1 01 июля 2018 | 17:39
"введёнодится"! Ни больше, ни меньше, мля!.. Ну, теперь, Роисся точно вперде. Полным ходом. Вместе со всеми СМИ.
omichka 01 июля 2018 | 17:50
ara_1:
А мне понравилось. Введёнодится - звучит
jetsam 01 июля 2018 | 17:46
поразительно!
каждую бутылку(!) проконтролируют!!!!!!!!!!!!!!!!
а вот сотни ярдов распиленного бюджета - нифига.
откуда у полковника 9 ярдов - ни гуг-гу...
откуда у феоктистова\сечина 2 лимона зелени - ни в глазу...
а что поллитра "3я годовщина СНГ" была произведена в мухосранске,
завезена и распита в свинохренске - полный контроль...
как такое может быть?
georgsemen 01 июля 2018 | 17:48
Всёпрально! Учёт и только учёт!
Продажа по предъявлению паспорта.
И не дай Б-г какой-нибудь путреот не выпьет положенную в течение года(месяца) норму...
klukvik 01 июля 2018 | 17:50
вся цепочка - бутылка водки №хххх выпита Васей Путяным паспорт №хх хххх
ara_1 01 июля 2018 | 17:52
klukvik:
...подписи Начальника комиссии, двух свидетелей...
boltzmann_ 01 июля 2018 | 18:35
придется при разливе на заводе с каждой бутылкой персонально командировать отдельного работника МВД. Следить за ее судьбой до ее разлива и употребления неким субъектом или группой.
annacrimea 01 июля 2018 | 17:52
А платить за все эти приколы будет все тот же слопатыедус вульгарис.
perepusk 01 июля 2018 | 17:53
А есть Росворрегулирование?
vanhalen33 01 июля 2018 | 17:56
Надеемся,что так же отлично обстоят дела и с концентратом для ванн,и с настойкой боярышника...
i_c_e 01 июля 2018 | 18:01
А что так сложно, с акцизами? Как уже было — «по талонам» продажа спиртного. И будет полный учёт и контроль...
tks 01 июля 2018 | 18:01
Твари, им бы бабло с чего угодно получать, за каждый "чих".
mikescholar 01 июля 2018 | 18:04
Дайте мне алкоголя три штуки, пожалуйста.
i_c_e 01 июля 2018 | 18:04
Да, ещё же, помню, на «бой» норматив был — процентов 20?
croaker 01 июля 2018 | 18:06
Левая продукция шла ОТ производителя, точно также она и будет шагать дальше. И те,кто на этом зарабатывал миллионы, никогда честным бессребренником-идиотом в одночасье не станет!
sborisych 01 июля 2018 | 18:10
Простите, а с какого барабана к бутылкам алкоголя такой пиетет? А чем бутылки "молока" хужее, или головки "сыра"? Разве что тем, что травят не сразу навынос, а пролонгировано?...
terens 01 июля 2018 | 18:15
Как это поможет? тётя клава как гнала самогон в сосднем подъезде так и гонит. и контингент у нее никуда не делся.
vincenttt 01 июля 2018 | 18:16
Всё, шмурдяк из нефти и опилок, которым гопник травит российское население будет стоить ещё дороже..
vadimp 01 июля 2018 | 18:20
"Она должна помочь в борьбе с нелегальной продукцией."
Скорее уж с моим кошельком. Акциз на акцизе, акцизом погоняет.