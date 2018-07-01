В России с сегодняшнего дня введён полный поштучный учет алкоголя

Каждая бутылка будет контролироваться по всей цепочке – от производителя к потребителю, — рассказали «Интерфаксу» в Росалкогольрегулировании. До этого учет шел на этапе производства и розничной реализации. Теперь же продукция будет контролироваться и на уровне оптОвого звена. Для этого вводятся новые федеральные специальные и акцизные марки. Как пояснили в ведомстве, подобная система тестируется еще с конца прошлого года. Она должна помочь в борьбе с нелегальной продукцией.