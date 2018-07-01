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17:30, 01 июля 2018

В России с сегодняшнего дня введён полный поштучный учет алкоголя

Каждая бутылка будет контролироваться по всей цепочке – от производителя к потребителю, — рассказали «Интерфаксу» в Росалкогольрегулировании. До этого учет шел на этапе производства и розничной реализации. Теперь же продукция будет контролироваться и на уровне оптОвого звена. Для этого вводятся новые федеральные специальные и акцизные марки. Как пояснили в ведомстве, подобная система тестируется еще с конца прошлого года. Она должна помочь в борьбе с нелегальной продукцией.

Комментарии

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opiatnovyi63 01 июля 2018 | 17:35

Значит ,нелегальной станет ещё больше!

i_one_off 01 июля 2018 | 17:41

opiatnovyi63:
"Для этого вводятся новые федеральные специальные и акцизные марки. "
Ещё один источник доходов. Легалам по одной цене, нелегалам по спеццене.

vezdehod 01 июля 2018 | 18:02

Самогонные аппараты вновь вошли в моду - народ не испугаешь.

book_publisher 01 июля 2018 | 18:03

Бухали и бухать будем!

zztop1960 01 июля 2018 | 18:06

book_publisher: Стала водка шесть и восемь — все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу — нам и десять по плечу.
Если станет ещё больше — будет то, что было в Польше.
Если станет двадцать пять — будем снова Зимний брать.

andre_klimov 01 июля 2018 | 18:16

vezdehod:
Так они и не выходили из моды :)
А предприимчивые китайцы вообще развернули промышленное производство аппаратов и сейчас даже любой городской житель может гнать спокойно.

osipovaalina391 01 июля 2018 | 17:43

opiatnovyi63: зря что ли в чурчню на триллионы рублей строят ж/д дорогу - будут паленкой торговать как всегда. Да плюс всегда можно террористов оттуда по ж/д прислать на помощь ботоксному карлику

andre_klimov 01 июля 2018 | 18:22

osipovaalina391:
Нет, ну справедливости ради - "палёнка" была по части Осетии, в основном. Из Чечни авизо шли...

i_one_off 01 июля 2018 | 17:37

А поштучный учёт алкоголиков планируется?

mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 17:38


Значит, распивать спиртное теперь придётся в присутствии представителя росбухларегулирования, который проконтролирует, чтобы россияне пили в меру?

wecho_arch 01 июля 2018 | 17:38

T9 нужно отключать. ))

testmeter 01 июля 2018 | 17:38

"Росалкогольрегулирование" - это класс! МордорЪ на марше...
А алкоголь - это саме скрепное достояние российского народа. В нем его вяличие и сила!

ara_1 01 июля 2018 | 17:39


"введёнодится"! Ни больше, ни меньше, мля!.. Ну, теперь, Роисся точно вперде. Полным ходом. Вместе со всеми СМИ.

omichka 01 июля 2018 | 17:50

ara_1:
А мне понравилось. Введёнодится - звучит

jetsam 01 июля 2018 | 17:46

поразительно!
каждую бутылку(!) проконтролируют!!!!!!!!!!!!!!!!
а вот сотни ярдов распиленного бюджета - нифига.
откуда у полковника 9 ярдов - ни гуг-гу...
откуда у феоктистова\сечина 2 лимона зелени - ни в глазу...

а что поллитра "3я годовщина СНГ" была произведена в мухосранске,
завезена и распита в свинохренске - полный контроль...

как такое может быть?

georgsemen 01 июля 2018 | 17:48

Всёпрально! Учёт и только учёт!
Продажа по предъявлению паспорта.
И не дай Б-г какой-нибудь путреот не выпьет положенную в течение года(месяца) норму...

klukvik 01 июля 2018 | 17:50

вся цепочка - бутылка водки №хххх выпита Васей Путяным паспорт №хх хххх

ara_1 01 июля 2018 | 17:52

klukvik:
...подписи Начальника комиссии, двух свидетелей...

boltzmann_ 01 июля 2018 | 18:35

придется при разливе на заводе с каждой бутылкой персонально командировать отдельного работника МВД. Следить за ее судьбой до ее разлива и употребления неким субъектом или группой.

annacrimea 01 июля 2018 | 17:52

А платить за все эти приколы будет все тот же слопатыедус вульгарис.

perepusk 01 июля 2018 | 17:53

А есть Росворрегулирование?

vanhalen33 01 июля 2018 | 17:56

Надеемся,что так же отлично обстоят дела и с концентратом для ванн,и с настойкой боярышника...

i_c_e 01 июля 2018 | 18:01

А что так сложно, с акцизами? Как уже было — «по талонам» продажа спиртного. И будет полный учёт и контроль...

tks 01 июля 2018 | 18:01

Твари, им бы бабло с чего угодно получать, за каждый "чих".

mikescholar 01 июля 2018 | 18:04

Дайте мне алкоголя три штуки, пожалуйста.

i_c_e 01 июля 2018 | 18:04

Да, ещё же, помню, на «бой» норматив был — процентов 20?

croaker 01 июля 2018 | 18:06

Левая продукция шла ОТ производителя, точно также она и будет шагать дальше. И те,кто на этом зарабатывал миллионы, никогда честным бессребренником-идиотом в одночасье не станет!

sborisych 01 июля 2018 | 18:10

Простите, а с какого барабана к бутылкам алкоголя такой пиетет? А чем бутылки "молока" хужее, или головки "сыра"? Разве что тем, что травят не сразу навынос, а пролонгировано?...

terens 01 июля 2018 | 18:15

Как это поможет? тётя клава как гнала самогон в сосднем подъезде так и гонит. и контингент у нее никуда не делся.

vincenttt 01 июля 2018 | 18:16

Всё, шмурдяк из нефти и опилок, которым гопник травит российское население будет стоить ещё дороже..

vadimp 01 июля 2018 | 18:20

"Она должна помочь в борьбе с нелегальной продукцией."

Скорее уж с моим кошельком. Акциз на акцизе, акцизом погоняет.

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