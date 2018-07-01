Испания открывает счет в матче с Россией
Идет первый тайм. Гол забил Сергей Игнашевич в свои ворота на 12-й минуте. С отскока мяч попал в ворота.
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Идет первый тайм. Гол забил Сергей Игнашевич в свои ворота на 12-й минуте. С отскока мяч попал в ворота.
Комментарии14
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molchun 01 июля 2018 | 17:13
Счастье длилось не долго. 10 минут
danko1 01 июля 2018 | 17:19
molchun: Жирков, всегда играющий нагло, за такое садистское нарушение и красную карточку заслужил.
Просто судья не видел этот момент нарушения.
liquidsky__ 01 июля 2018 | 17:14
Прокладки взвыли от неподдельной радости.
polikarpich 01 июля 2018 | 17:18
liquidsky__: Торо, торо!
seryj_wolk 01 июля 2018 | 17:16
Как и следовало ожидать!
vilingrad 01 июля 2018 | 17:16
Российские футболисты- кривоногие костоломы.
rusof_ob 01 июля 2018 | 17:17
Тяжеловато приходится пенсионерам. Продолжение следует.
antirussianempire 01 июля 2018 | 17:17
испанцы епут путинско-нацистских оккупантов
ak242 01 июля 2018 | 17:17
C почином
)))
krestianin_067rus Михаил Никитин 01 июля 2018 | 17:18
Не надо гнать на кривоногих!! :(( только наш Игнашевич пяткой может забить! В собственные ворота! :((
pantv66 01 июля 2018 | 17:18
1:0 Испания. Игнашевич старпер пойдешь на пенсию в 70 лет чувырло.
edward_sakash 01 июля 2018 | 17:18
"Процесс пошёл!"(с) М.С.Горбачёв
belovnikita 01 июля 2018 | 17:19
Ха ха)) у поцриотов рашкованстана рвутся пер/аки :-D
sergo_25_26 01 июля 2018 | 17:19
Россия давит испанцев на своей половине