В десятках российских городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Мероприятия организованы сторонниками Алексея Навального, профсоюзами, а также партиями КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливая Россия». Главным образом акции проходят в городах, которые не принимают матчи чемпионата мира по футболу.

Без происшествий и задержаний митинг против пенсионной реформы прошёл в Липецке. Акция была согласована с городскими властями, ее участниками стали не меньше трёхсот человек.

Самым массовым в европейской части России липецкий митинг против повышения пенсионного возраста назвать можно вряд ли, однако сюда сегодня приехали активисты из соседних регионов — Воронежа и Тамбова, там местные чиновники проведение протестных акций не согласовали, поэтому люди решили объединить усилия и заявить о протесте в Липецке. Обошлось не без сложностей: автобус с участниками митинга из Тамбова при въезде в город остановил патруль ГАИ, полиция долго проверяла документы как у водителя, так и у пассажиров, но в итоге люди все же смогли добраться до места акции. Ее местные власти разрешили проводить фактически на окраине города, возле липецкого Дома музыки. На площадь перед ним пришли не только молодые люди, но и пенсионеры, непосредственно которых реформа уже не коснётся, много среди участников митинга было и людей среднего возраста. В руках все они держали российские триколоры, кто-то пришел с транспарантами «Родился, потерпел, умер», пара человек пришла с лозунгом «МВФ — руки прочь от России». В этих людях координаторы липецкого штаба Навального позже опознали членов движения НОД. Кроме выступлений, касавшихся непосредственно пенсионной реформы, со сцены местные политактивисты и просто жители города говорили о политзаключённых, репрессивных законах, богатствах Путина и его окружения, а также о перспективах смены власти в России. Полиция в происходившее не вмешивалась, около получаса назад участники акции разошлись.

Власти Липецка сегодня на один день, — якобы для ремонта, — перекрыли пешеходное движение по мосту, ведущему в Левобережную часть города, где и проходил митинг. В местном штабе Навального предположили, что чиновники таким образом попытались предотвратить возможные шествия протестующих.