В Челябинской области совершил самоубийство сержант Росгвардии

Началась проверка.

Сержант из войсковой части Росгвардии покончил с собой в СнЕжинске вечером в четверг. Тело молодого человека нашли в гараже, сообщает портал 74.ru. По неподтверждённым данным, он совершил самоубийство после ссоры с женой. Это одна из версий, которую проверяют военные следователи. Озвучили её и в пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии. При этом сослуживцы, общаясь с сетевым изданием, не исключили, что сержант Росгвардии не выдержал жёстких требований со стороны нового руководства. Командир «сильно закрутил гайки и за любое мелкое нарушение карает премией». Правда эту версию опроверг источник интернет-издания, близкий к расследованию. По его словам, у молодого человека были прекрасные отношения с руководством. За полгода в дивизии, чьи войсковые части расположены в закрытых городах Челябинской области, это уже не первый суицид. В конце зимы с собой покончила военнослужащая части, дислоцированной в Озёрске. Тело прапорщика нашли в туалете. Женщине было 45 лет, у неё осталась дочь.

Местные СМИ сообщали ещё об одной попытке военного в Озёрске свести счёты с жизнью.