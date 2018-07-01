Захвативший заложницу в магазине «Дикси» в Москве назвался Александром Хуторяниным
На первом допросе он объяснил свои действия безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб. Мужчина сказал, что зашел в магазин, убегая от преследователей – неких «активистов, которые били его в лесу». Прочем, показания задержанного довольно путанные. Он также заявлял, свой поступок попыткой «избавиться от алкогольной зависимости адреналином». Видеозапись допроса опубликована на официальном канале СК в YouTube.
Ранее представитель управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что задержанный был ранее судим за имущественные преступления. В момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт