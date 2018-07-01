В Лужниках началась встреча 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании
Британские букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом этого матча. Об этом свидетельствуют коэффициенты на сайтах крупнейших букмекерских контор Великобритании. По их оценкам, вероятность того, что команда под руководством Станислава Черчесова пройдет в следующий раунд, составляет около 25%. Шансы на то, что испанцы сыграют в четвертьфинале — в 80%.
Большинство участников голосования на сайте «Эха Москвы» желают победы сборной Испании. За команду Испании в сегодняшнем матче будут болеть 58% участников опроса. Российской сборной желают успеха в этом поединке только 23%.
Комментарии4
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post_v 01 июля 2018 | 17:05
Плохая примета - выставили #онвамнедимон супротив короля Филиппа VI
Поражение будет связано с Айфоном
Если русские будут выигрывать, то за 10 минут до конца матча придет лично начальник Айфона
viktorova 01 июля 2018 | 17:10
Конечно, россияне могут выиграть. Им «всего лишь» надо играть лучше Испанцев.
sergo_25_26 01 июля 2018 | 17:15
Испанцы пыль против саудитов. Даешь 6-0.
ipetrov 01 июля 2018 | 17:17
Новости сколенвставания:
1. С 1 июля в Эстонии вводится бесплатный общественный транспорт.
2. В РФ с 1 июля вводится "пакет Яровой", повышение тарифов ЖКХ, новые пошлины на товары, и другие виды оплаты за "крымнаш" вместе с самым дорогим в истории чемпионатом мира по футболу.
ЧМ-2018 - самый дорогой в истории чемпионат мира, Карл!
«Денег нет, но вы держитесь» (с)