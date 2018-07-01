Британские букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом этого матча. Об этом свидетельствуют коэффициенты на сайтах крупнейших букмекерских контор Великобритании. По их оценкам, вероятность того, что команда под руководством Станислава Черчесова пройдет в следующий раунд, составляет около 25%. Шансы на то, что испанцы сыграют в четвертьфинале — в 80%.

Большинство участников голосования на сайте «Эха Москвы» желают победы сборной Испании. За команду Испании в сегодняшнем матче будут болеть 58% участников опроса. Российской сборной желают успеха в этом поединке только 23%.