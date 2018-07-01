Мужчина, захвативший заложницу в одном из супермаркетов в Москве «Дикси», объяснил свои действия безвыходной ситуацией

Мужчина, захвативший заложницу в одном из московских супермаркетов «Дикси», объяснил свои действия безвыходной ситуацией. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет. Злоумышленник, который представился Александром Хуторянином, сказал, что попал в магазин, убегая от преследователей – активистов, которые якобы «били его в лесу». Также он отметил, что страдает алкогольной зависимостью и попыткой избавиться от нее адреналином. Ранее мужчина захватил в заложники посетителей и персонал магазина «Дикси» на севере столицы. Он был вооружен ножом и требовал 300 тысяч рублей.