Мужчина, захвативший заложницу в одном из супермаркетов в Москве «Дикси», объяснил свои действия безвыходной ситуацией
Мужчина, захвативший заложницу в одном из московских супермаркетов «Дикси», объяснил свои действия безвыходной ситуацией. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет. Злоумышленник, который представился Александром Хуторянином, сказал, что попал в магазин, убегая от преследователей – активистов, которые якобы «били его в лесу». Также он отметил, что страдает алкогольной зависимостью и попыткой избавиться от нее адреналином. Ранее мужчина захватил в заложники посетителей и персонал магазина «Дикси» на севере столицы. Он был вооружен ножом и требовал 300 тысяч рублей.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
cattt 01 июля 2018 | 16:39
Да налили бы ему 50 грамм боярышника и дело с концом.
gvs 01 июля 2018 | 16:39
Раньше "белочники" гоняли чертей, а теперь их самих гоняют "активисты" ))))
i_c_e 01 июля 2018 | 17:03
Повезло мужику, убежал. В подмосковных лесах теперь активистов — тьма. Ловят и бьют.