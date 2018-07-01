Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Матч состоится на московском стадионе «Лужники» в 17 часов. Также сегодня пройдет игра между Данией и Хорватией. Национальные команды сыграют на стадионе «Нижний Новгород» в девять часов вечера. Победители двух этих матчей встретятся в ¼ финала.
Большинство участников голосования на сайте «Эха Москвы» желают победы сборной Испании. Опрос проходит в эти минуты.
За команду Испании в сегодняшнем матче будут болеть 60 процентов участников опроса.
Российской сборной желают успеха в этом поединке только 25 процентов.
Комментарии8
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arye_11 01 июля 2018 | 16:38
Большинство участников голосования на сайте «Эха Москвы» желают победы сборной Испании. Опрос проходит в эти минуты.
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ГДЕ!!!???
Где проводят этот опрос? Осталось 20 минут.
Я хочу проголосовать и высказать свое независимое мнение.
equus 01 июля 2018 | 16:39
Удивительно...
jamba 01 июля 2018 | 16:50
"- Вася, не забудь - Испания-Россия, 17:00!!!
- Бл..., нахрена ты мне счет то сказал?;)))))))))))))
equus 01 июля 2018 | 16:53
jamba:
Хорошая шутка!..
;-)))
chomja 01 июля 2018 | 16:53
Желать-это,конечно хорошо. Я тоже желаю. Но боюсь,что чуда не произойдёт.
janychar 01 июля 2018 | 16:55
Испанским сборникам желательно бы было эту ночь переночевать в своём посольстве. Хотя для статистики, так даже интереснее.
sempai 01 июля 2018 | 17:00
А как же могло быть ??? Если государственная власть превратила футбол и футболистов ( невольно ) в соучастников их мерзкого кидалова и развода людей ...
sskull 01 июля 2018 | 17:03
Да случится чудо!