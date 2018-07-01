Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Матч состоится на московском стадионе «Лужники» в 17 часов. Также сегодня пройдет игра между Данией и Хорватией. Национальные команды сыграют на стадионе «Нижний Новгород» в девять часов вечера. Победители двух этих матчей встретятся в ¼ финала.

Большинство участников голосования на сайте «Эха Москвы» желают победы сборной Испании. Опрос проходит в эти минуты.

За команду Испании в сегодняшнем матче будут болеть 60 процентов участников опроса.

Российской сборной желают успеха в этом поединке только 25 процентов.