В преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина цены в отелях Хельсинки подскочили в несколько раз

По данным газеты «Хельсингин саномат», в ряде гостиниц мест вовсе нет. В городе ожидают, что на встречу лидеров России и США могут приехать около 2 тысяч человек. Большинство из которых – журналисты. Главы государств проведут переговоры в столице Финляндии 16 июля.