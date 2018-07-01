В преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина цены в отелях Хельсинки подскочили в несколько раз
По данным газеты «Хельсингин саномат», в ряде гостиниц мест вовсе нет. В городе ожидают, что на встречу лидеров России и США могут приехать около 2 тысяч человек. Большинство из которых – журналисты. Главы государств проведут переговоры в столице Финляндии 16 июля.
Комментарии7
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gvs 01 июля 2018 | 16:37
Что, оба будут развлекаться с девочками и пИсать в кровать Обамы? )))
book_publisher 01 июля 2018 | 16:39
А болельщики прибыли?
А почем билеты?
vilingrad 01 июля 2018 | 17:05
book_publisher: Вовка-буревестник. Где пролетит- цены поднимаются.
malorus_kiev144 01 июля 2018 | 16:39
gvs: а потом шендерович о него хером своим потрётся. )))
semen2026 01 июля 2018 | 16:55
у интер-вовочки рандеву с рыжим ковбоем... в отелях!))) в номерах!)
eduard53 01 июля 2018 | 16:59
Не исключаю, что не только любознательные журналисты, но и наши спец.товарищи, создав ажиотажный спрос, раскупили на бюджет.халяву все места в тамошних отелях по взвинченным ценам, даже если сами и не поедут (по аналогии с вип-билетами на некоторые матчи ЧМ) ...
delovoy_podolsk 01 июля 2018 | 17:18
Службы безопасности в обязательном порядке скупают номера в отелях за госсчёт. Владельцы, зная об этом могут поставить любую цену и они купят. Если бы цены формировались из расчёта на карман частников, то всё было бы намного скромнее.