Акцизы на сигареты и папиросы в России с сегодняшнего дня повышены на 10%
Акцизы на сигареты и папиросы в России с сегодняшнего дня повышены на 10% – до более чем 1700 рублей за тысячу штук. Как отмечает «Интерфакс», этот показатель не менялся с прошлого года. Как стало известно ранее, в министерстве здравоохранения предложили ввести поправки в налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на сигареты и алкоголь будут индексироваться каждый год не менее чем на 10%.
Комментарии23
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ura_123 01 июля 2018 | 16:34
Кто не курит и не пьёт тот здоровеньким помрёт,до выхода на пенсию)))
neburzhui2 01 июля 2018 | 16:42
Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья !
( пока не приватизировали рыла буржуйские )
cattt 01 июля 2018 | 16:44
ura_123: Сами не гам и другим не дам - сволочи, я как курильщик с 40 летним стажем говорю, любой КАМаз серанет за 1000 курильщиков и вы ни чего не поделаете.
А те кто боятся дыма пуска не выеживаются они на не вдыхают и миллиардной опасной доли, если они только не сидят днями в курилке.
danko1 01 июля 2018 | 16:51
cattt: У меня тетя онколог-легочник.
Так у маленьких детей рак легких отнюдь не исключение из правил.
И у многих некурящих рак легких.
Но повышать цены на всё, да еще это объясняя борьбой за здоровье людей, для власти святое.
Лучше бы, как в США, стремление к здоровому образу жизни внедряли строительством бесплатных стадионов для всех, массой теннисных кортов,а не запретами и ростом цен.
sborisych 01 июля 2018 | 17:04
danko1:
Бесплатных?!? Шалите!...
danko1 01 июля 2018 | 17:14
sborisych: Я вообще мечтаю, чтобы тренажерный зал в доме был.
Чтобы в любое время, не тратя на то деньги и время, можно было позаниматься.
vilingrad 01 июля 2018 | 16:57
ura_123: Следующий сильный ход- повышение цен на водку.
tonight 01 июля 2018 | 16:37
Отличная новость!! Я аплодирую стоя. Ненавижу курильщиков чтоб они сгорели, они отравляют жизнь другим людям своим дымом. суки. Курят в общественных местах, твари. Им плевать что дети вокруг. Наконецто, будет у них стимул бросить курить.
cattt 01 июля 2018 | 16:49
tonight: tonight: Вы жертва конспирологического заговора, загляните под кровать нет ли там курильщика.
Хоть я и бросил курить, но до такой безудержной ненависти не дошел, берегите нервы от них все болезни.
tonight 01 июля 2018 | 17:04
cattt: Ну правильно, ты не можеш сам себя ненавидеть. Ты не поймеш когда идет впереди тебя урод и курит и дым летит назад на тебя и ты этим дышиш. Убить готова! А дома у меня никто не курит, если б курил выгнала б на фиг )
i_c_e 01 июля 2018 | 16:40
А что же не на 100%? Министерство здравоохранения лучше бы не акцизы считало, что абсолютно не их дело, а с медицинским обслуживанием в стране разбиралось бы. Гоняют стариков от одного врача к другому, каждый раз с новым диагнозом, а пока не заплатишь им же, но «в платной» — ничего не сделают.
tonight 01 июля 2018 | 16:54
i_c_e: Я бы подняла на все 100% и на сигареты и на алкоголь и на фаст фуд! Нечего курить, бухать и всякую дрянь есть. Люди дома будут готовить, чем плохо? Домашную курочку сделать, салад нарубить, кашу сварить. Вкусно и полезно ) А на вырученные деньги можно и больницы отремонтировать, врачем больше платить. И люди здоровее будут если не курить не пить и питатся домашним. Всем хорошо будет даже такому скептику как ты.
cattt 01 июля 2018 | 17:00
tonight: Вот такие как вы и пытались переделать весь мир под себя, коммуняги они назывались, только дали им по шапке во всем мире.
tonight 01 июля 2018 | 17:17
cattt: Некорректное сравнение с коммунистами. Курильщики наступают на мои права. Я забочусь в первую очередь о себе о своих правах. Я не хочу дымом дышать имею право. Если каждый будет заботится о себе то от этого все выиграют
sborisych 01 июля 2018 | 17:09
tonight:
..И люди здоровее будут..
===
И лифты отменить, и общественный транспорт- и экономия, и нехай пешком ходЮтЪ- для здоровья полезней.
i_c_e 01 июля 2018 | 17:10
tonight: Ляпота. На «курочку»-то надёжней акциз понять, для ремонта больниц и повышения зарплат врачей. Пить/курить-то народ может бросить, а кушать — нет...
Может и вправду цены-то растут с целью больницы отремонтировать и зарплаты врачам повысить?
seryj_wolk 01 июля 2018 | 16:40
Помни каждый!
Сигарета бьет не хуже пистолета.
Рак, инфаркт, болезни мозга.
Стой, курильщик, будет поздно!
vilingrad 01 июля 2018 | 17:01
seryj_wolk: Хочешь выбраться сухим
Из самого мокрого места?!
Покупай презервативы
Главаптекотреста.
sergo_25_26 01 июля 2018 | 16:41
много хороших новостей принес ЧМ 18.
belovnikita 01 июля 2018 | 16:43
ху/ло и его шайка воров заботятся о вашем здоровье
cattt 01 июля 2018 | 16:51
belovnikita: belovnikita: Чтоб мужчина мог дожить до 65и и выплатить все до копеечки, а там..
delovoy_podolsk 01 июля 2018 | 16:47
Действительно, давно не повышали! Просмотрели, упустили как то... Заминочка вышла-с... Страна столько потеряла! Ребята яхты себе не могут позволить нормальные, как у людей.
tuman13 01 июля 2018 | 16:48
Минздрав хочет сравнить себя с ВАДА. Всем диктовать и ни за что не отвечать. С сигаретами - ладно. Но все эти повышения приведут к
а) росту самогоноварения.
б) к употреблению суррогатов и числа отравлений.
в) образованию ОПГ на основе нелегального производства алкопродукции и возростанию коррупции.
Так что будьте готовы к новым 90-м.