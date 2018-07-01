Акцизы на сигареты и папиросы в России с сегодняшнего дня повышены на 10% – до более чем 1700 рублей за тысячу штук. Как отмечает «Интерфакс», этот показатель не менялся с прошлого года. Как стало известно ранее, в министерстве здравоохранения предложили ввести поправки в налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на сигареты и алкоголь будут индексироваться каждый год не менее чем на 10%.