Сегодня сборная России по футболу сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании
Матч в Лужниках начнется менее чем через 2 часа.
Испанцы заняли первое место в группе Б. Наши оказались вторыми в квартете А. Испанцы отзываются о российской команде с уважением, но готовы провести встречу с максимальной концентрацией. Со стороны России общее мнение выразил Артем Дзюба, сказав, что команда хочет совершить небольшое чудо. По всей видимости, главный тренер сборной Станислав Черчесов вернет в состав Александра Головина, Марио Фернандеса и Юрия Жиркова. Которые получили отдых в матче с Уругваем. Букмекеры считают фаворитом встречи испанскую сборную. Что и неудивительно. В рейтинге ФИФА команда разделяет более полусотни позиций. В то же время недавний товарищеский матч соперников завершился вничью 3-3.
Матч Россия Испания покажет начиная с 18-ти часов телеканал Россия 1.
Еще в одном сегодняшнем матче за выход в четвертьфинал ЧМ поспорят сборные Хорватии и Дании. Эта игра начнется в 21 час
Комментарии13
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amrigo 01 июля 2018 | 16:05
Неправильно написано, не сыграет, а вылетит с позором) Посмотрим что напишет тот чинуша Королёв, видимо Россия вылетит с позором потому что на этой земле десятки миллионов убитых в сталинских лагерях и на кострах православной инквизиции будут мстить мракобесу Королёву, история и время вмешается.
patrikk_1 01 июля 2018 | 16:21
Сегодня, находящаяся в бегах Ксюша Ларина, провела передачу Культурный шок: "Легко ли быть русофобом". Надо было эту передачу, провести после победы сборной России над сборной Испании.
grazschdanin 01 июля 2018 | 16:58
amrigo: Неправильно написано, не сыграет, а вылетит с позором)
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После Месси, Роналдо и немцев это уже ни на какой позор не тянет.
Может и вылетим, но после улетевших вчера мировых футбольных кумиров это не позорнее чем им, вылетевших с турнира раньше нас.
Позор - это каркать как баба перед игрой под руку.
shlevet 01 июля 2018 | 16:07
Уверен это будет рубка, и матч закончится с разницей в 1 гол
riots 01 июля 2018 | 16:12
shlevet: Мясорубка.
shlevet 01 июля 2018 | 16:18
riots: Слава Богу мясорубки не было у сборной Украины.
Впрочем "сборная" и "Украина" это не сочетающиеся понятия.
К Украине больше подходит - силос =)):-)
riots 01 июля 2018 | 16:39
shlevet: :)))) мощно
shlevet 01 июля 2018 | 16:41
riots: Учись, майданашка! =)):-)
malorus_kiev144 01 июля 2018 | 16:12
А либерасты сосут?
vezdehod 01 июля 2018 | 16:17
Сегодня вечером сборная России - сыграет в "Ящик".
denobenen 01 июля 2018 | 16:22
Какая нафиг им разница если за выигрыш заплатят 5 лямов, а за проигрыш 3 ляма каждому - так всегда было.
jetsam 01 июля 2018 | 16:25
испанцам уже показали наши искандеры?
а ядренны подлодки без экипажа у берегов испании?
а наши ту160, случайно пролетающие около мадрида?
---
Я его фигурку смерял оком,
И, когда он обьявил мне шах,
Обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак.
И мгновенно в зале стало тише,
Он заметил, как я привстаю...
Видно, ему стало не до фишек
И хваленый, преславутый Фишер
Тут же согласился на ничью.
--- (с) В.Высоцкий * Честь шахматной короны
semen2026 01 июля 2018 | 16:35
ну как там единая кривоногая прачечная сыграет!???)))