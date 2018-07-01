Сегодня сборная России по футболу сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании

Матч в Лужниках начнется менее чем через 2 часа.

Испанцы заняли первое место в группе Б. Наши оказались вторыми в квартете А. Испанцы отзываются о российской команде с уважением, но готовы провести встречу с максимальной концентрацией. Со стороны России общее мнение выразил Артем Дзюба, сказав, что команда хочет совершить небольшое чудо. По всей видимости, главный тренер сборной Станислав Черчесов вернет в состав Александра Головина, Марио Фернандеса и Юрия Жиркова. Которые получили отдых в матче с Уругваем. Букмекеры считают фаворитом встречи испанскую сборную. Что и неудивительно. В рейтинге ФИФА команда разделяет более полусотни позиций. В то же время недавний товарищеский матч соперников завершился вничью 3-3.

Матч Россия Испания покажет начиная с 18-ти часов телеканал Россия 1.

Еще в одном сегодняшнем матче за выход в четвертьфинал ЧМ поспорят сборные Хорватии и Дании. Эта игра начнется в 21 час