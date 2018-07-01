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16:03, 01 июля 2018

Полицейские в Чувашии, по некоторым данным, на 8 часов задержали 2,5 тысячи бразильских болельщиков

Сотрудники МВД остановили около 90 автобусов с футбольными фанатами, которые ехали в Казань, — рассказал сайту МБХ Медиа правозащитник Владислав Юсупов. По его словам, полицейские никак не объяснили свои действия. Они высадили бразильцев из автобусов, каждого обыскали и переписали данные болельщиков. В автобусах были и аргентинские фанаты. На них сотрудники МВД внимания не обратили. Впоследствии бразильцев отпустили.

Комментарии

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post_v 01 июля 2018 | 16:06

полицейские приложили максимум усилий по повышению туристической привлекательности Чувашии!

Лавров бы им сказал….

patrikk_1 01 июля 2018 | 16:16

Сотрудники МВД остановили около 90 автобусов с футбольными фанатами, которые ехали в Казань, — рассказал сайту МБХ Медиа правозащитник Владислав Юсупов...

Я "погуглил", кроме "Эха Москвы" нигде в сети этой информации нет. Очень смахивает на фейк грязножопых.

takao 01 июля 2018 | 16:19

Вчера повез в сторону Казани бразильского коллегу-юриста. Причина: Бразилия наконец-то познакомилась с настоящей Россией. Тысячи бразильцев решили посетить матч Аргентина-Франция в Казани вчера, а затем направиться в Самару на матч родной сборной. Многие из них выехали из Москвы на автобусах. В общей сложности наняли 90 автобусов, в которых находилось около 2.500 человек. Наслаждались видами и пробками, так сказать.

Но тут на пути бразильцев стеной встала Чувашская Республика! 2.500 бразильцев, по привычке, наработанной годами в наших родных органах, вывели из автобусов, устроили конкретный шмон, переписали все их данные, держали на жаре, запугивали ОМОНовцами с автоматами...Бразильцы намеков не понимали и платить отказывались.

Собственно, поэтому-то я и повез бразильского коллегу для решения ситуации. К нашему приезду (а это спустя уже несколько часов) терзали последних бедолаг, а нас самих чуть было не заперли в стоявшем тут же рядом ПАЗике местного МВД. Добро пожаловать в Чувашию, бразильцы! Добро пожаловать в Россию!

От себя хочу добавить, что я в какой-то степени благодарен чувашским гаишникам, чья жадность таки преодолела все наказы руководства о временной политкорректности. Да, кстати! В ПАЗике мы оказались "благодаря" действиям безымянных омоновцев и инспектора Перепелкина, прославим этого дурака.
[В.Юсупов. адвокат]

gridlo_lakalo24 01 июля 2018 | 16:50

takao: takao:.... каскад мадригалов был задуман тдавно и каждому.....

Слушай, ПИДОР дебильный, а где же для меня, для твоей ТЕНИ, твой ублюдочный "МОРДЫГАЛ" - "ГРЫДЛОКАЛ" сугубо ПЭРСОНАЛЬНЫЙ?

Нехорошо забывать своих БЛАГОДЕТЕЛЕЙ, нехорошо...
Жду.
Может, исправишься и пиитнёшь чонидь и про меня, грешного? ;-)

P.S.
Любитель "трактатов" о пользе ГОВНА в окружающем БЫТЕ,
Дебильный "takao" насрал,обоссался в своём же КОРЫТЕ.

P.S.:Чем-то неуловимо этот ДЕБИЛ А.Куликов ("takao") напоминает своим "щелкопёрным творчеством"
героя В.М.Шукшина в рассказе: "Штрихи к портрету ( Некоторые конкретные мысли И.И. Князева, человека и гражданина)" ;-)

====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )

alexsf 01 июля 2018 | 16:20

patrikk_1: Не ври сволочь путиноидая, есть. https://www.facebook.com/vladislav.yusupov/posts/1981153748586094

patrikk_1 01 июля 2018 | 16:24

alexsf:

Чего ты мне страничку ФБ какого-то русофобского херососа показываешь? Ведь хороший русофобский херосос, вроде тебя, может написать всё что угодно.

guliai_pole 01 июля 2018 | 16:34

patrikk_1: ....и сюда "херососание" приплёл...
тема вашей патологической привязанности к сему процессу нам известна.

compare 01 июля 2018 | 16:48

guliai_pole: понимаете,это входит в их "рабочие обязанности" и оценивается по определенной "сетке",как им,несчастным,не втыкать в текстишки постоянно "боль свою" и "радость"?

book_publisher 01 июля 2018 | 16:37

Скорее всего, ментам поступил звонок - о террористе в автобусе... И вообще, странно, что до сих пор еще не было телефонных провокаций на ЧМ.

banyi1 01 июля 2018 | 16:41

patrikk_1: Они вроде к нам в Самару ехать должны, но эхо лучше знает )))

(комментарий скрыт)

alexey65 01 июля 2018 | 16:06

Их лицом на обочину положили или проявили гуманизм?

seryj_wolk 01 июля 2018 | 16:29

alexey65: Мой сын летел из Италии в Нюрнберг. Самолет задержали на 10 часов. Авиакомпания заплатила ему 465 евро. Может и бразильцам подать в суд на полицай-чувашков?

mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 16:10


Небось, каждому бразильцу на память ещё и бутылку засунули в одно место?
Так сказать, познакомили иностранцев с российским мильтонским обычаем.

jetsam 01 июля 2018 | 16:12

а чего не испанцев?
перепутали?

i_c_e 01 июля 2018 | 16:30

Это превентивная мера. В Москве, вон, вообще страху всякие там бразильцы не знают. Вот в Чувашии и пришлось их учить Родину любить. 2500 чел. без старшего, без списка, без письменного разрешения — разве так можно?

consts 01 июля 2018 | 16:36

Какая боль, какая боль!
МВД - Бразилия 5:0.

ura_123 01 июля 2018 | 16:41

Видать приняли за противников пенсионной реформы.

compare 01 июля 2018 | 16:50

ura_123: браво! лучший коммент дня...

compare 01 июля 2018 | 16:46

подтверждение репутации-приятная обязанность всех,в т.ч.,и полицейских....а что им? по0приколу,потом,за бутылкой будут тхлестаться перед оробевшими "штатскими корешами",а иностранцы сделают правильный вывод,далеко не в пользу страны...

putin_itogy 01 июля 2018 | 16:50

Ай, маладца...!
Дибилы, )))
Холуи путинские, опять переслужились,и попали чекистам на взебку..))
Ох и знатно вас чекисты натянут, за тупость..))

grazschdanin 01 июля 2018 | 16:53

Очередной фейк от ходора, любезно тиражируемый эхом.

putin_itogy 01 июля 2018 | 16:59

Кстати, ЧУВАШСКИЕ ОМОН и ментура - самые отмороженные во всей РФ!
Это воистину, "слуги государевы"(во все времена) превосходящие в свое ЖЕСТОКОСТИ и служивости, даже...Донских казаков...!
Воистину, ЖИВОДЁРЫ!
Это, они, всегда бьют с особой жестокостью, на РАЗГОНЕ МОСКОВСКИХ МИТИНГОВ!
(Их оперативно свозят в Москву, на 76 Илах, приписанных Рязанской 76 дивизии ВДВ) Если на это оперативно дают указания Московские ЧЕКИСТЫ)
Это на них(а не на чеченских бородачей) опирается путин, в особо "критических ситуациях".
Это они, ГОТОВЫ УБИВАТЬ за путина, если поступит приказ..

sborisych 01 июля 2018 | 17:14

Велено быть прикидываться хорошими полицейскими, но шалишь- нутро и сущность не скроешь, и они всё одно наружу прорываются. Вот тогда сомнения и отпадают- не полицейские это- а полменты, и клейма на них ставить некуда..

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