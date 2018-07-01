Полицейские в Чувашии, по некоторым данным, на 8 часов задержали 2,5 тысячи бразильских болельщиков

Сотрудники МВД остановили около 90 автобусов с футбольными фанатами, которые ехали в Казань, — рассказал сайту МБХ Медиа правозащитник Владислав Юсупов. По его словам, полицейские никак не объяснили свои действия. Они высадили бразильцев из автобусов, каждого обыскали и переписали данные болельщиков. В автобусах были и аргентинские фанаты. На них сотрудники МВД внимания не обратили. Впоследствии бразильцев отпустили.