Сторонники Навального, представители профсоюзов проводят по всей России митинги против повышения пенсионного возраста
Сторонники Алексея Навального, представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий проводят сегодня по всей России митинги против повышения пенсионного возраста. Среди плакатов, с которыми выходят люди – «Помоги государству, сдохни до пенсии!», «Не лезьте в наши карманы!» и «Путина на пенсию!»
Призывы отправить президента в отставку звучали, в частности, на митинге в Комсомольске-на-Амуре. Как сказал один из выступающих, Олег Фальков, в отставку должны уйти и глава государства, и правительство.
В 2005 году Владимир Путин, действительно, говорил, что не допустит повышения пенсионного возраста – во всяком случае, пока занимает пост президента.
Комментарии37
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romashka__ 01 июля 2018 | 16:07
Путина на пенсию. Пусть работает дворником. Мусора после его правления много.
patrikk_1 01 июля 2018 | 16:11
В 2005 году Владимир Путин, действительно, говорил, что не допустит повышения пенсионного возраста – во всяком случае, пока занимает пост президента...
В 2008 году А.Венедиктов не раз заявлял, что никогда в жизни и ни за что на свете, не вернёт Машу Майерс на "Эхо Москвы". И что?
neburzhui2 01 июля 2018 | 16:13
Навальному со сторонниками рановато на пенсию.
tuman13 01 июля 2018 | 16:34
neburzhui2: Тем более, чтоНавальный ни дня не работал, ну, кроме борцуном в свободное от повышения личного благосостояния время.
chichanik 01 июля 2018 | 16:26
patrikk_1: Венедиктов простил Машу ... причём умудрился это сделать так , что миллионы граждан не пострадали ... вот сволочь
benin_papa__ 01 июля 2018 | 17:06
patrikk_1:
И ничего, товарищ патрик.
Венедиктов имеет право быть любым.
Венедиктов не рулит бюджетом РФ, не пишет, не принимает и не надзирает за исполнением законов РФ.
Не назначает министров и губернаторов.
Не списывает долгов папуасам всех стран.
Не посылает на убой во имя Асада своих граждан. А-а-а, нет!
Это-то как раз можно поставить Путину в заслугу.
Больше сирий, хороших и разных! Есть еще Сомали, например. Туда верные ленинцы-сталинцы в свое время куда больше вложили.
Ведь самим недостроителям коммунизма без разницы, где именно умирать. А мне разница есть. Мне украинцев жалко.
Отвлекся, извините.
Итак, Венедиктов имеет право быть любым.
А вот в президенты обычно выбирают умеющих держать слово.
А не умеющих выгоняют на мороз. В лучшем случае.
В успешных и развитых странах, разумеется.
kir_pich_101 01 июля 2018 | 16:13
romashka__: В Гааге скамейка ему, а не пенсия!
benny_point 01 июля 2018 | 16:34
romashka__: Работяга ты наша не вылазишь с эха. сутками киркой долбишь по клаве! Вот таким как ты вообще пенсию не платить, пускай тебя твои подружки лентяйки вперёд ножками вытаскивают.
sokal123 01 июля 2018 | 16:08
Пахан ликует - как много людей меня поддерживает ,какой милый ,слабый народ.
serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:13
sokal123: romashka__: А вы уезжайте заграницу. Там пенсионный возраст в разы меньше, чем в России, точно вам говорю.
tuman13 01 июля 2018 | 16:36
serhio_25__: Конечно - 67 много меньше 63-ти.
serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:46
tuman13: Именно) В Японии особенно хорошо - будет 71.
neburzhui2 01 июля 2018 | 16:15
sokal123:
Сильный народ в Израиле морковку выращивает и дроны в Сирию запускает. Езжай сфотографируй.
:-)))))))))))))))
serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:11
Ахахаха, Эхо примазовшихся сектантов Навального к протестам профсоюзов поставили на первое место в заголовке - какая дешевая подтасовка фактов.
addi 01 июля 2018 | 16:28
serhio_25__: портянка_25.....точно доживёт до пенсии, если к тому
времени не истлеет...
anemon 01 июля 2018 | 16:33
serhio_25__: Русский язык выучи, портянка, это же твоя профессия!
serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:50
anemon: Моя профессия - собирать автомобили. А вот твоя - тролль на Эхе.
Давай, расскажи нам, что протесты организовали навальнята, а профсоюзы, просто примазались к вам. Правда Лешка почему-то в Европу свалил, но это так, мелочи.
anemon 01 июля 2018 | 16:58
serhio_25__: Ты - многолетний пригожинский тролль, и нечего тут из себя слесаря изображать.
serhio_25__ 01 июля 2018 | 17:09
anemon: Тема Прижогина возникла только в прошлом году. Как я могу быть многолетним троллем продюсера Валерии? Вы же флюгера, совсем забываете, как раньше врали, до это у вас били ольгинские тролли, киселевские, сурковские...
anemon 01 июля 2018 | 17:17
serhio_25__: Если темы не было, не значит, что пригожина не было. Слава богу, докопались и до вас.
anemon 01 июля 2018 | 17:19
anemon: В Оьгино, на Савушкина, 55, и других адресах, мне неведомых, в Москве пара, лень поисковик загружать.
grazschdanin 01 июля 2018 | 16:16
Сторонники Навального... проводят по всей России митинги против повышения пенсионного возраста
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А сам Навальный уже опять в Европе на отдыхе....
addi 01 июля 2018 | 16:32
grazschdanin: уточни, это тебе не "прямая линия", где можно врать...
chichanik 01 июля 2018 | 16:41
addi:Ему - везде можно ... старший разрешил.
grazschdanin 01 июля 2018 | 17:12
addi: это тебе не "прямая линия", где можно врать..
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А по моему тут на эхе одно сплошное вранье и перепечатывание чужих фейков. Разве не так? И не только на уровне бессменного редактора: Вам chichanik ложь написал: "Ему - везде можно ... старший разрешил." и Вы даже не возразили. Сглотнули и все.
grazschdanin 01 июля 2018 | 17:14
addi: уточни
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Оппозиционер Алексей Навальный утром 30 июня вместе с семье улетел в Будапешт.
Навальный, напомним, заявил об организации митингов протеста против повышения пенсионного возраста. Его сторонники заявили протестные акции в нескольких городах. Однако вместо поддержки акций Навальный уехал за границу.
Видео того, как оппозиционер с семьей идут на посадку рейса в Будапешт, опубликовал телеграм-канал Life Shot.
wrongway1 01 июля 2018 | 16:17
протоиерей Алексей Чаплин, однофамилец Всеволода, заявил, что пенсионная реформа послана нам за грехи, так чтоесли как граждане мы можем справедливо возмущаться, то как христиане обязаны смириться..
chichanik 01 июля 2018 | 16:29
wrongway1: протоиерей Алексей Чаплин, однофамилец Чарли
ches12 01 июля 2018 | 16:27
дык... в 2014-м Навальный же ратовал за повышение пенс. возраста...
Вот выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:
«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».
ura_123 01 июля 2018 | 16:32
ches12: В 14-ом Навальный ратовал,а резолюция Народного альянса в декабре 12-го... Что то у тебя це хлопчик не сходится))))
serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:53
ura_123: Хома, это у Лешки не сходится:
Вот выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:
«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».
А это цитата за 2014 год из перелицованной парии Алексея «Партия Прогресса»:
«Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснется главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность».
angrew 01 июля 2018 | 16:27
Только что пришел с такого митинга в Белгороде.Было максимум человек 200, из них до 40-50 товарищей в штатском. Вычислить замаскированных оперов не трудно было. Пришел видимо главный,что-то сказал, жест похожий на фотографирование показал. Начался митинг, были выступающие, говорили правильные вещи.Несколько "штатских" ушли в толпу с камерами.Было все спокойно. Людей предпенсионного возраста было реально мало, в основном молодежь. В конце митинга была принята резолюция, все поддержали и разошлись."Штатские фотографы" показывали друг другу, что наснимали, допускаю, что могут быть последствия для некоторых особо активных ораторов. Не думаю, что подобные мероприятия как-то повлияют на пенсионную "реформу", народ у нас реально вялый.
parasuk_ 01 июля 2018 | 16:33
angrew: Не расстраивайтесь, если вас посадят в тюрьму, то навальный обещал вам 10 тыс. евро.
parasuk_ 01 июля 2018 | 16:29
Вообще-то, любителей навального с митингов выгоняли сегодня :)
benny_point 01 июля 2018 | 16:31
По всей России 2 тысячи собрали навальновцы, а это говорит о том, что народ навальновцев не поддерживает.
max3446 01 июля 2018 | 16:39
там не было лозунгов дескать мы хотим умереть в 50, запрещайте нам работать до 60 лет чтобы мы умерли выйдя на пенсию и прочее?
shlevet 01 июля 2018 | 16:48
А сторонники Навального знают, что этот флюгер и фигляр был ЗА повышение пенсионного возраста?
И какой дебил после этого поверит ему?
Хотя нет, школота возможно и поверит, недаром именно с ней и заигрывает Леха