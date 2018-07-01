Z Архив новостей новости
5 37 6 6409
16:00, 01 июля 2018

Сторонники Навального, представители профсоюзов проводят по всей России митинги против повышения пенсионного возраста

Сторонники Алексея Навального, представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий проводят сегодня по всей России митинги против повышения пенсионного возраста. Среди плакатов, с которыми выходят люди – «Помоги государству, сдохни до пенсии!», «Не лезьте в наши карманы!» и «Путина на пенсию!»

Призывы отправить президента в отставку звучали, в частности, на митинге в Комсомольске-на-Амуре. Как сказал один из выступающих, Олег Фальков, в отставку должны уйти и глава государства, и правительство.

В 2005 году Владимир Путин, действительно, говорил, что не допустит повышения пенсионного возраста – во всяком случае, пока занимает пост президента.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

romashka__ 01 июля 2018 | 16:07

Путина на пенсию. Пусть работает дворником. Мусора после его правления много.

patrikk_1 01 июля 2018 | 16:11

В 2005 году Владимир Путин, действительно, говорил, что не допустит повышения пенсионного возраста – во всяком случае, пока занимает пост президента...

В 2008 году А.Венедиктов не раз заявлял, что никогда в жизни и ни за что на свете, не вернёт Машу Майерс на "Эхо Москвы". И что?

neburzhui2 01 июля 2018 | 16:13

Навальному со сторонниками рановато на пенсию.

tuman13 01 июля 2018 | 16:34

neburzhui2: Тем более, чтоНавальный ни дня не работал, ну, кроме борцуном в свободное от повышения личного благосостояния время.

chichanik 01 июля 2018 | 16:26

patrikk_1: Венедиктов простил Машу ... причём умудрился это сделать так , что миллионы граждан не пострадали ... вот сволочь

benin_papa__ 01 июля 2018 | 17:06

patrikk_1:
И ничего, товарищ патрик.
Венедиктов имеет право быть любым.
Венедиктов не рулит бюджетом РФ, не пишет, не принимает и не надзирает за исполнением законов РФ.
Не назначает министров и губернаторов.
Не списывает долгов папуасам всех стран.
Не посылает на убой во имя Асада своих граждан. А-а-а, нет!
Это-то как раз можно поставить Путину в заслугу.
Больше сирий, хороших и разных! Есть еще Сомали, например. Туда верные ленинцы-сталинцы в свое время куда больше вложили.
Ведь самим недостроителям коммунизма без разницы, где именно умирать. А мне разница есть. Мне украинцев жалко.
Отвлекся, извините.
Итак, Венедиктов имеет право быть любым.
А вот в президенты обычно выбирают умеющих держать слово.
А не умеющих выгоняют на мороз. В лучшем случае.
В успешных и развитых странах, разумеется.


kir_pich_101 01 июля 2018 | 16:13

romashka__: В Гааге скамейка ему, а не пенсия!

benny_point 01 июля 2018 | 16:34

romashka__: Работяга ты наша не вылазишь с эха. сутками киркой долбишь по клаве! Вот таким как ты вообще пенсию не платить, пускай тебя твои подружки лентяйки вперёд ножками вытаскивают.

sokal123 01 июля 2018 | 16:08

Пахан ликует - как много людей меня поддерживает ,какой милый ,слабый народ.

serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:13

sokal123: romashka__: А вы уезжайте заграницу. Там пенсионный возраст в разы меньше, чем в России, точно вам говорю.

tuman13 01 июля 2018 | 16:36

serhio_25__: Конечно - 67 много меньше 63-ти.

serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:46

tuman13: Именно) В Японии особенно хорошо - будет 71.

neburzhui2 01 июля 2018 | 16:15

sokal123:
Сильный народ в Израиле морковку выращивает и дроны в Сирию запускает. Езжай сфотографируй.
:-)))))))))))))))

serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:11

Ахахаха, Эхо примазовшихся сектантов Навального к протестам профсоюзов поставили на первое место в заголовке - какая дешевая подтасовка фактов.

addi 01 июля 2018 | 16:28

serhio_25__: портянка_25.....точно доживёт до пенсии, если к тому
времени не истлеет...

anemon 01 июля 2018 | 16:33

serhio_25__: Русский язык выучи, портянка, это же твоя профессия!

serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:50

anemon: Моя профессия - собирать автомобили. А вот твоя - тролль на Эхе.
Давай, расскажи нам, что протесты организовали навальнята, а профсоюзы, просто примазались к вам. Правда Лешка почему-то в Европу свалил, но это так, мелочи.

anemon 01 июля 2018 | 16:58

serhio_25__: Ты - многолетний пригожинский тролль, и нечего тут из себя слесаря изображать.

serhio_25__ 01 июля 2018 | 17:09

anemon: Тема Прижогина возникла только в прошлом году. Как я могу быть многолетним троллем продюсера Валерии? Вы же флюгера, совсем забываете, как раньше врали, до это у вас били ольгинские тролли, киселевские, сурковские...

anemon 01 июля 2018 | 17:17

serhio_25__: Если темы не было, не значит, что пригожина не было. Слава богу, докопались и до вас.

anemon 01 июля 2018 | 17:19

anemon: В Оьгино, на Савушкина, 55, и других адресах, мне неведомых, в Москве пара, лень поисковик загружать.

grazschdanin 01 июля 2018 | 16:16

Сторонники Навального... проводят по всей России митинги против повышения пенсионного возраста
#
А сам Навальный уже опять в Европе на отдыхе....

addi 01 июля 2018 | 16:32

grazschdanin: уточни, это тебе не "прямая линия", где можно врать...

chichanik 01 июля 2018 | 16:41

addi:Ему - везде можно ... старший разрешил.

grazschdanin 01 июля 2018 | 17:12

addi: это тебе не "прямая линия", где можно врать..
#
А по моему тут на эхе одно сплошное вранье и перепечатывание чужих фейков. Разве не так? И не только на уровне бессменного редактора: Вам chichanik ложь написал: "Ему - везде можно ... старший разрешил." и Вы даже не возразили. Сглотнули и все.

grazschdanin 01 июля 2018 | 17:14

addi: уточни
#

Оппозиционер Алексей Навальный утром 30 июня вместе с семье улетел в Будапешт.
Навальный, напомним, заявил об организации митингов протеста против повышения пенсионного возраста. Его сторонники заявили протестные акции в нескольких городах. Однако вместо поддержки акций Навальный уехал за границу.
Видео того, как оппозиционер с семьей идут на посадку рейса в Будапешт, опубликовал телеграм-канал Life Shot.

wrongway1 01 июля 2018 | 16:17

протоиерей Алексей Чаплин, однофамилец Всеволода, заявил, что пенсионная реформа послана нам за грехи, так чтоесли как граждане мы можем справедливо возмущаться, то как христиане обязаны смириться..

chichanik 01 июля 2018 | 16:29

wrongway1: протоиерей Алексей Чаплин, однофамилец Чарли

ches12 01 июля 2018 | 16:27

дык... в 2014-м Навальный же ратовал за повышение пенс. возраста...
Вот выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:

«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».

ura_123 01 июля 2018 | 16:32

ches12: В 14-ом Навальный ратовал,а резолюция Народного альянса в декабре 12-го... Что то у тебя це хлопчик не сходится))))

serhio_25__ 01 июля 2018 | 16:53

ura_123: Хома, это у Лешки не сходится:
Вот выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:

«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».

А это цитата за 2014 год из перелицованной парии Алексея «Партия Прогресса»:

«Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснется главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность».

angrew 01 июля 2018 | 16:27

Только что пришел с такого митинга в Белгороде.Было максимум человек 200, из них до 40-50 товарищей в штатском. Вычислить замаскированных оперов не трудно было. Пришел видимо главный,что-то сказал, жест похожий на фотографирование показал. Начался митинг, были выступающие, говорили правильные вещи.Несколько "штатских" ушли в толпу с камерами.Было все спокойно. Людей предпенсионного возраста было реально мало, в основном молодежь. В конце митинга была принята резолюция, все поддержали и разошлись."Штатские фотографы" показывали друг другу, что наснимали, допускаю, что могут быть последствия для некоторых особо активных ораторов. Не думаю, что подобные мероприятия как-то повлияют на пенсионную "реформу", народ у нас реально вялый.

parasuk_ 01 июля 2018 | 16:33

angrew: Не расстраивайтесь, если вас посадят в тюрьму, то навальный обещал вам 10 тыс. евро.

parasuk_ 01 июля 2018 | 16:29

Вообще-то, любителей навального с митингов выгоняли сегодня :)

benny_point 01 июля 2018 | 16:31

По всей России 2 тысячи собрали навальновцы, а это говорит о том, что народ навальновцев не поддерживает.

max3446 01 июля 2018 | 16:39

там не было лозунгов дескать мы хотим умереть в 50, запрещайте нам работать до 60 лет чтобы мы умерли выйдя на пенсию и прочее?

shlevet 01 июля 2018 | 16:48

А сторонники Навального знают, что этот флюгер и фигляр был ЗА повышение пенсионного возраста?
И какой дебил после этого поверит ему?
Хотя нет, школота возможно и поверит, недаром именно с ней и заигрывает Леха

Самое обсуждаемое

Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 125 6 14643 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 239 6 18978 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

+ Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить Украинский рок-музыкант призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа…

5 531 6 73095 24.06
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, власть, видео, события
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 238 6 27157 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 391 6 45454 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 92 6 10888 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 124 6 14737 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 60 6 7346 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Блоги

Фото дня

На Красной площади протестующий против повышения пенсионного возраста разделся 28-летний археолог Вячеслав Шумский разделся на Красной площади сфотографировался с плакатом «Обобрали до трусов»...

5 86 6 11225 11:55
Kпенсии, фото, кремль, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Номенклатура вечно жива. Мутко – яркий механизм вечно живой номенклатуры…

5 42 6 8723 24.06
#слушать 47:50 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 199 6 27743 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Новости

На федеральных телеканалах стали меньше говорить о Крыме и Донбассе По мнению экспертов, это связано с потерей аудитории интереса к этой теме…

5 39 6 14220
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 227 6 32367 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 275 6 39298 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 56 6 8312 25.06
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 70 6 10634 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события

Популярное за неделю

Новости

В России ввели ограничения для неэкологичных автомобилей Сегодня вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, согласно которой «грязному» транспорту запрещено въезжать в определенные зоны…

5 11 6 34056
Интервью Персонально ваш

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…

5 148 6 130266 25.06
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, власть, пенсии, украина, музыка, видео, передачи
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 48 6 10609 29.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 419 6 448801 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 79 6 126117 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7087694
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3553829

Сегодня в эфире