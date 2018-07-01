Сторонники Навального, представители профсоюзов проводят по всей России митинги против повышения пенсионного возраста

Сторонники Алексея Навального, представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий проводят сегодня по всей России митинги против повышения пенсионного возраста. Среди плакатов, с которыми выходят люди – «Помоги государству, сдохни до пенсии!», «Не лезьте в наши карманы!» и «Путина на пенсию!»

Призывы отправить президента в отставку звучали, в частности, на митинге в Комсомольске-на-Амуре. Как сказал один из выступающих, Олег Фальков, в отставку должны уйти и глава государства, и правительство.

В 2005 году Владимир Путин, действительно, говорил, что не допустит повышения пенсионного возраста – во всяком случае, пока занимает пост президента.