В рамках чемпионата мира по футболу сегодня пройдут два матча 1⁄8 финала
На поле московского стадиона «Лужники» выйдут сборные России и Испании, а на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют Хорватия и Дания. Победители матчей встретятся в 1/4 финала.
Вчера были сыграны первые встречи плей-офф чемпионата мира. Сборная Франции обыграла Аргентину, а Уругвай был сильнее Португалии.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
piterjanis 01 июля 2018 | 15:42
Россия! Вперёд!
sandro_007 01 июля 2018 | 15:50
Переиграет Йерро Стас
Введя болельщиков в экстаз,
Защиту Черышев пробьет,
А Дзюба мастерски замкнет.
malorus_kiev144 01 июля 2018 | 15:56
А либерастики сосут?
heklya 01 июля 2018 | 15:59
Так мундиаль или мандиаль ??