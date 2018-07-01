На поле московского стадиона «Лужники» выйдут сборные России и Испании, а на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют Хорватия и Дания. Победители матчей встретятся в 1/4 финала.

Вчера были сыграны первые встречи плей-офф чемпионата мира. Сборная Франции обыграла Аргентину, а Уругвай был сильнее Португалии.