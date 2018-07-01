Исследуются данные, которые могут свидетельствовать о вмешательстве РФ в референдум о выходе Великобритании из ЕС

В Лондоне исследует новые данные, которые могут свидетельствовать о вмешательстве России в итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС. По инфыормации Sunday Times, Национальное агентство по борьбе с преступностью изучает связи бизнесмена Аррона Бэнкса с Москвой. Пре6дприниматель поддерживал идею Брекзит. По данным еженедельника, агентство узнало о ранее неизвестных встречах Бэнкса с российским послом Александром Яковенко.