Исследуются данные, которые могут свидетельствовать о вмешательстве РФ в референдум о выходе Великобритании из ЕС
В Лондоне исследует новые данные, которые могут свидетельствовать о вмешательстве России в итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС. По инфыормации Sunday Times, Национальное агентство по борьбе с преступностью изучает связи бизнесмена Аррона Бэнкса с Москвой. Пре6дприниматель поддерживал идею Брекзит. По данным еженедельника, агентство узнало о ранее неизвестных встречах Бэнкса с российским послом Александром Яковенко.
Комментарии4
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pyco_mypucmo 01 июля 2018 | 15:45
Плешивому уже пора пластическую операцию делать.
sokal123 01 июля 2018 | 15:51
Пахан мечтает о развале Евросоюза - получит, собака.
tuman13 01 июля 2018 | 15:52
""агентство узнало о ранее неизвестных встречах Бэнкса с российским послом Александром Яковенко.""
И что?
А давайте все встречи либералов с послами Великобритании, Франции, США трактовать как измену Родине, до того момента, пока эти либералы не докажут обратное.
benny_point 01 июля 2018 | 16:03
Дык так мать Терезу с батей Борисом пора сжечь на костре инквизиции за связь с Россией!