Граждане Мексики сегодня выбирают президента страны и членов парламента

За пост главы государства борются четыре кандидата. Фаворитом гонки называют 64-летнего Андреса Обрадора. Он обещает покончить с коррупцией в стране, однако противники политика называют его лозунги популистскими. Они опасаются, что приход Обрадора к власти может означать конец мексиканской демократии, а самого кандидата сравнивают с Уго Чавесом или Дональдом Трампом.