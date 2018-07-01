В Кишиневе на акции против отмены результатов выбора мэра вышли десятки тысяч протестующих

На центральной площади города собрались сторонники лидера проевропейской партии Андрея Нэстасе. В прошлом месяце он одержал победу в выборах градоначальника с результатом чуть более 50 процентов. Однако все инстанции, в том числе и Высшая судебная палата, признали итоги голосования недействительными.