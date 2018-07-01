В Кишиневе на акции против отмены результатов выбора мэра вышли десятки тысяч протестующих
На центральной площади города собрались сторонники лидера проевропейской партии Андрея Нэстасе. В прошлом месяце он одержал победу в выборах градоначальника с результатом чуть более 50 процентов. Однако все инстанции, в том числе и Высшая судебная палата, признали итоги голосования недействительными.
Комментарии4
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ugiazov 01 июля 2018 | 15:49
Проверить высший суд на коррупцию.
tag188 01 июля 2018 | 15:50
В маленькой Молдове в Кишиневе выходят на протесты десятки тысяч протестующих.
В большой России на акции против повышения пенсионного возраста собирается по паре тысяч человек.
Ну зато у нас много разговоров о "великом русском народе".
sokal123 01 июля 2018 | 15:55
tag188 Наш народ жаждет барского хлыста. Таков менталитет.:
heklya 01 июля 2018 | 15:53
Путин всех переиграл !!