Акция протеста против пенсионной реформы в эти минуты проходит в Твери

Как сообщает интернет-издание «Медуза», несмотря на проливной дождь, на митинг вышло около 200 человек. Ранее подобные акции прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Самой многочисленной стал митинг в Омске, где по данным организаторов, на улицы вышли 4,5 тысяч человек. В некоторых городах полиция пыталась помешать проведению протестных мероприятий, однако везде обошлось без задержаний.