Акция протеста против пенсионной реформы в эти минуты проходит в Твери
Как сообщает интернет-издание «Медуза», несмотря на проливной дождь, на митинг вышло около 200 человек. Ранее подобные акции прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Самой многочисленной стал митинг в Омске, где по данным организаторов, на улицы вышли 4,5 тысяч человек. В некоторых городах полиция пыталась помешать проведению протестных мероприятий, однако везде обошлось без задержаний.
Комментарии8
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equus 01 июля 2018 | 15:39
На удивление немного, в общем...
kiev2014 01 июля 2018 | 15:41
Ну вот чего бузить? Например,согласно опросу, чиновники среднего и высшего звена согласны работать до 80 лет.
equus 01 июля 2018 | 15:53
kiev2014:
А президенты -- только пожизненно!..
;-)
sokal123 01 июля 2018 | 15:43
Народ почти не против . Ожидаемо . Слабый Народ.
equus 01 июля 2018 | 15:55
sokal123:
Народ против.
Но "майданить"... стесняется!..
;-)
wrongway1 01 июля 2018 | 16:00
: Киселёва-соловьёва не стесняются смотреть
wrongway1 01 июля 2018 | 15:58
Осталось 200 пенсионеров-спартанцев на Тверь
anemon 01 июля 2018 | 16:00
Там дождь проливной, и все равно, кто пришел - не расходятся. Молодцы!