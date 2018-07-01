Полиция задержала мужчину, захватившего заложницу в магазине «Дикси» в Москве

Женщина освобождена, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на МВД.

Сегодня днем вооруженный ножом мужчина захватил заложницу супермаркете на Большой Академической улице. По одним данным, требуя деньги, он удерживал сотрудницу магазина, по другим данным, – покупательницу.