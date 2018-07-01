На стадион «Лужники» и в Фан-зону на Воробьевых горах сегодня разрешили проносить зонты
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специализированный интернет-сервис для болельщиков. Исключением остаются только зонты-трости. Сегодня на стадионе «Лужники» состоится матч 1⁄8 финала между сборными России и Испании. Встреча начнется в пять вечера.
В девять вечера на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют команды Хорватии и Дании. Этот матч тоже планируют транслировать в фан-зоне.
Вчера площадка для болельщиков на Воробьевых горах была закрыта. Чиновники объявили, что это связано с непогодой.
Комментарии5
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pulalala 01 июля 2018 | 15:13
Батюшки-свет!
А если зонт выстрелит?
Очумели!
andre_klimov 01 июля 2018 | 15:21
pulalala:
Ну, на самом-то деле стоит вспомнить Георгия Маркова и Владимира Костова. На обоих покушались с помощью зонтиков (точнее - пневматических иньекторов, вмонтированных в зонтики). Маркова в итоге убили, но он успел рассказать обстоятельства покушения. а Костова спасла плотная куртка и толстенный свитер, образовавших "ловушку" для капсулы. Тогда же и стало понятно, какой яд использовали в ДС (болгарская КГБ).
andre_klimov 01 июля 2018 | 15:25
andre_klimov:
Кстати, забавно -
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ura_123 01 июля 2018 | 15:34
Абалдеть))) Самозаколются зонтами!
a_111111 01 июля 2018 | 15:47
Хозяин разрешил зонты....
Вот позор на весь мир....