На стадион «Лужники» и в Фан-зону на Воробьевых горах сегодня разрешили проносить зонты

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специализированный интернет-сервис для болельщиков. Исключением остаются только зонты-трости. Сегодня на стадионе «Лужники» состоится матч 1⁄ 8 финала между сборными России и Испании. Встреча начнется в пять вечера.

В девять вечера на стадионе в Нижнем Новгороде сыграют команды Хорватии и Дании. Этот матч тоже планируют транслировать в фан-зоне.

Вчера площадка для болельщиков на Воробьевых горах была закрыта. Чиновники объявили, что это связано с непогодой.