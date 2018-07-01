Строительство газопровода Северный поток 2 продолжится даже несмотря на возможные экономические санкции США в отношении западноевропейских партнеров проекта.

Финансовый директор концерна Северный поток 2 Пауль Коркоран заявил газете «Вельт ам Зоннтаг», что возможные санкции США не помешают строительству новой ветки. Ведь проект важен для Газпрома, а Россия обладает достаточно высокой валютной ликвидностью. По словам менеджера, проект точно будет продолжен.

Ангела Меркель ранее подчеркнула политическое значение Северного потока 2. США выступают против строительства газопровода, надеясь на продажу своего сжиженного газа с помощью уже строящихся в Европе терминалов. Кроме того, Вашингтон и некоторые страны Евросоюза пытаются предотвратить возможные финансовые потери Украины из-за прекращения транзита российского газа через ее территорию. Во время визита в Сочи канцлер получила от Владимира Путина заверение в том, что Россия будет стараться найти приемлемое для всех сторон решение. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что Германия попытается обеспечить транзит через Украину.

По оценкам германских экспертов, европейской экономике насущно необходим природный газ, поэтому любые варианты его поставок приветствуются. Однако американские дипломаты пытаются оказать давление на Берлин с целью воспрепятствовать строительству газопровода.

До настоящего момента в проект уже было вложено четыре миллиарда евро. Дания пока что не выдала разрешение на проведение ветки через свою акваторию. Поэтому США оказывают давление на Копенгаген, надеясь замедлить строительство или полностью приостановить его.