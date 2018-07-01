Строительство газопровода «Северный поток-2» продолжится даже несмотря на возможные экономические санкции США
Строительство газопровода Северный поток 2 продолжится даже несмотря на возможные экономические санкции США в отношении западноевропейских партнеров проекта.
Финансовый директор концерна Северный поток 2 Пауль Коркоран заявил газете «Вельт ам Зоннтаг», что возможные санкции США не помешают строительству новой ветки. Ведь проект важен для Газпрома, а Россия обладает достаточно высокой валютной ликвидностью. По словам менеджера, проект точно будет продолжен.
Ангела Меркель ранее подчеркнула политическое значение Северного потока 2. США выступают против строительства газопровода, надеясь на продажу своего сжиженного газа с помощью уже строящихся в Европе терминалов. Кроме того, Вашингтон и некоторые страны Евросоюза пытаются предотвратить возможные финансовые потери Украины из-за прекращения транзита российского газа через ее территорию. Во время визита в Сочи канцлер получила от Владимира Путина заверение в том, что Россия будет стараться найти приемлемое для всех сторон решение. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что Германия попытается обеспечить транзит через Украину.
По оценкам германских экспертов, европейской экономике насущно необходим природный газ, поэтому любые варианты его поставок приветствуются. Однако американские дипломаты пытаются оказать давление на Берлин с целью воспрепятствовать строительству газопровода.
До настоящего момента в проект уже было вложено четыре миллиарда евро. Дания пока что не выдала разрешение на проведение ветки через свою акваторию. Поэтому США оказывают давление на Копенгаген, надеясь замедлить строительство или полностью приостановить его.
Комментарии18
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andygo__ru 01 июля 2018 | 15:12
"Ведь проект важен для Газпрома", - крррасава: как они (поди, на пару со Шрёдером) - о Газпроме пекутся!
"а Россия обладает достаточно высокой валютной ликвидностью." - это правда: в случае чего - можно лесом расплачиваться... ну, из тех кустарников, останутся после китайцев-лесозаготовщиков.
banyi1 01 июля 2018 | 15:17
andygo__ru: Зачем так пошло? РФ органами хохлов расплатится )))
pyco_mypucmo 01 июля 2018 | 15:17
andygo__ru: барханы останутся после китайцев на месте тайги.
vikwlad 01 июля 2018 | 15:28
"Ведь проект важен для Газпрома"
Чем же он так важен для Газпрома? Неужели газ станет дороже для потребителей в Европе и прибыль Газпрома увеличится?
captainobvious 01 июля 2018 | 15:47
vikwlad: газ не станет дороже (хотя...), но существенно, на порядок снизятся политические риски украинского транзита...
tuman13 01 июля 2018 | 15:45
andygo__ru: Проект в первую очередь важен для Гемании - ведь не зря Меркель ТАК в него вцепилась.
А что США так визжат, так за то, что деньги за газ идут не в карман США, а в карман его противнику - России.
banyi1 01 июля 2018 | 15:13
Не будет потока! Парась же сказал НЕТ, а это приговор )))
pyco_mypucmo 01 июля 2018 | 15:15
медведь тупо на рожон напяливается. И это хорошо - быстрее сдохнет.
jetsam 01 июля 2018 | 15:14
@продолжится даже несмотря на возможные экономические санкции@
*Нехай подавится проклятый долгоносик*
---
Председатель колхоза отчитывается на собрании перед членами коллектива:
``В прошлом году мы посеяли 30 га пшеницы!``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В этом году мы посеяли 50 га пшеницы.``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В следующем году мы посеем 100 га пшеницы!
``Нехай подавится проклятый долгоносик!!!``
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andygo__ru 01 июля 2018 | 15:17
"канцлер получила от Владимира Путина заверение" ---
-- ну... слово Путина - это дааа: это - слово Путина, как-никак!
tuman13 01 июля 2018 | 15:39
andygo__ru: Слово Путина - это ДА!!! А слова всяких там европейцев - флюгер на ветру. Одно ля-ля Нидерландов по МН-17 чего стоят. Утром на север, вечером на юг.
andre_klimov 01 июля 2018 | 15:55
tuman13:
"Душераздирающее зрелище..." эти ваши попытки ответить в стиле "сам дурак". Жалко вас...
i_c_e 01 июля 2018 | 15:22
На самом деле россиянам от этого потока никакого толку нет. Вся выручка пойдёт хозяевам Газпрома, ещё и спишут её на затраты при строительстве, превратив в «убытки». Как и, собственно, абсолютно по-барабану получает Украина за транзит или нет — по той же самой причине. Повышение НДС и увеличение пенсионного возраста убедительно доказывают, что налоги от всех этих госкорпораций, которые «наше достояние», не превышают государственных в них вложений. Ну, или, разворовываются всё в тех же «высших эшелонах».
За Германию в целом и карманы Коркорана и Шрёдера, в случае неудачи, разве что, можно всем вместе попереживать.
banyi1 01 июля 2018 | 15:24
i_c_e: Вы полностью ПРАВЫ, лучше вообще ничего не делать , а сидеть под деревом в тени и ждать, что река принесёт )))
i_c_e 01 июля 2018 | 15:35
banyi1: Ну почему — можно начать программно, как когда-то с «телефонизацией деревень», российскую глубинку газифицировать, к примеру. Там тысячи километров труб можно укладывать и укладывать. Что, кстати, в отличии от строительства на германщине представит новые рабочие места россиянам. Или химическую промышленность попробовать развить, чтоб не сырым газом и нефтью торговать, а какими современными материалами. Да пусть хоть бензином. Возможностей — полно. Чтоб польза экономическая и социальная, какая-никакая была.
viktorova 01 июля 2018 | 15:36
Спасибо Меркель и всей Европе, что покупают российский газ. Иначе бы россияне совсем с голоду померли.
captainobvious 01 июля 2018 | 15:51
viktorova: да ладно, чего уж там... мы и так уже всех снегирей и ежей сожрали, сейчас за крыс и кошек возьмемся...
clandestino 01 июля 2018 | 15:41
Главное, закопать трубу и получить бобосы, всё остальное не важно.