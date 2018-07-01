В войсковой части в Челябинской области покончил с собой сержант Росгвардии

Об этом сообщает местный портал 74.ru. Сослуживцы не исключают, что молодой человек не выдержал жестких требований нового руководства. Это произошло в Снежинске.

По словам источника, за полгода в дивизии, чьи войсковые части расположены в закрытых городах региона, это уже третий суицид.