В войсковой части в Челябинской области покончил с собой сержант Росгвардии
Об этом сообщает местный портал 74.ru. Сослуживцы не исключают, что молодой человек не выдержал жестких требований нового руководства. Это произошло в Снежинске.
По словам источника, за полгода в дивизии, чьи войсковые части расположены в закрытых городах региона, это уже третий суицид.
Комментарии14
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danko1 01 июля 2018 | 15:13
То сами "гвардейцы" стреляются, то сослуживцев убивают.
Хотя практически половину наркоманов и алкоголиков при наборе отсеяли, но только тех, кто официально на учете состоял.
Те садисты, кого не успели на учет поставить, и составляют костяк "Росгвардии".
Нормальные люди не пойдут "работать" против народа.
vikwlad 01 июля 2018 | 15:24
danko1:
Не все способны защищать воровскую власть. Некоторые, узнав какие садистские меры им придётся применять против своего народа, кончают жизнь самоубийством.
zemljanka 01 июля 2018 | 16:02
Соболезнования.
Самое подлое, что не будут наказаны виновные. Нет независимого суда.
vinibi_ 01 июля 2018 | 15:42
danko1: Скорее всего дедовщина, после того как стали призывать на срочную службу с чечни-суицыды среди срочников резко увеличились!!!
demosua 01 июля 2018 | 15:57
vinibi_: сержанты обычно не объекты дедовщины, а субъекты
mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 15:14
Если уже даже карательные войска не выдерживают жёстких условий проживания в окружённой врагами стране, то что говорить про простое народонаселение!
putin_itogy 01 июля 2018 | 15:15
Учили жёстко, чтобы не дрогнула рука, при зачистках населения.
Но парень оказался мягкотелым..
bignick 01 июля 2018 | 15:15
одним меньше
tuman13 01 июля 2018 | 15:28
И не чего приходить за халявой. Армия есть армия.
Ну господа либерасты и дерьмократы. Вы забываете, что Росгвардия защищает вас с вашими идиотскими митингами и пикетами типа "свободу террористу Синцову", или "свободу вору Серебрянникову" от народа. Ибо не было бы охраны из Росгвардии - ваши посиделки давно бы разнесли с нанесением легких телесных. Так что вы на Росгвардию молится должны.
sborisych 01 июля 2018 | 15:41
tuman13:
Умишка тебе не занимать.. В том смысле, что им ты, хорёк, совсем не блещешь...
polikarpich 01 июля 2018 | 15:42
tuman13: Ты, что ли, разносил бы и наносил "лёгкие телесные"? Ты можешь нанести только лёгкий словесный понос на мОзги.
zor 01 июля 2018 | 15:30
"..не выдержал жестких требований нового руководства"
Чего же новое руководство требовало такого ,что бы человек решил растаться с жизнью?
Из истории я знаю ,что в концлагерях многие не выдерживали "жестких требований" надзирателей палачей-садистов и кончали собой.
Неужели "новое руководство" россгвардии ...... ?
chapter_2 01 июля 2018 | 15:43
"Молодой человек не выдержал жестких требований нового руководства". Он уже не будет стрелять в безоружных людей.
demosua 01 июля 2018 | 15:59
в войсках не руководство, а командование...