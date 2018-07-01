Уже почти 20 городов России присоединились к акциям против грядущей пенсионной реформы
Самым многочисленным стал митинг в Омске, где, по данным организаторов, протестовать вышли около 4,5 тысяч человек. В эти минуты к протестам присоединились жители Центральной части России.
Пока акции в городах России проходят без задержаний. В большинстве регионов митинги согласованы с властями.
Комментарии9
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banyi1 01 июля 2018 | 15:10
На 20 городов 1000 человек нашлось?)
galina6837 01 июля 2018 | 15:17
banyi1:
Там наверху букоффки с цифирьками .
4,5 тысячи в одном одном только Омске
Для справки: 4500 это больше 1000
banyi1 01 июля 2018 | 15:21
galina6837: Ну и хорошо)
roman_i_olga 01 июля 2018 | 15:31
banyi1: ВВП повысьте пожалуста пенс возраст а еще НДС НДФЛ для богатых а также бензин и доллар. нам для ВВП ничего не жалко
anemon 01 июля 2018 | 15:24
banyi1: Ну, ты вот один на 140 000 000 нашелся, и что?
ura_123 01 июля 2018 | 15:30
anemon: К сожалению не один. Сейчас повылезают всевозможные патрики и емели и начнут пропагандонить.
anemon 01 июля 2018 | 15:33
ura_123: Поофициальным данным - штат пригожинской конторы "исследований интернета" 400 штук (не человек!). Это тоже меньше 1000.
wrongway1 01 июля 2018 | 15:40
Значит многим нравится пенсреформа...или знают что не доживут
equus 01 июля 2018 | 15:43
wrongway1:
Нет, недовольных много.
Но митинговать -- это для многих из недовольных всё же "не комильфо". Это же на укро-фашистский на майдан похоже!..
;-)