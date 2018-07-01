Уже почти 20 городов России присоединились к акциям против грядущей пенсионной реформы

Самым многочисленным стал митинг в Омске, где, по данным организаторов, протестовать вышли около 4,5 тысяч человек. В эти минуты к протестам присоединились жители Центральной части России.

Пока акции в городах России проходят без задержаний. В большинстве регионов митинги согласованы с властями.