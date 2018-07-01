Полиция задержала мужчину, захватившего в заложники посетительницу магазина Дикси на севере Москвы
Девушка была госпитализирована, но серьезных ранений не получила.
Развязка сюжета с захватом заложницы наступила около двух часов дня — к тому времени вооруженный ножом мужчина удерживал девушку в магазине уже несколько часов. Территория вокруг Дикси была оцеплена, а движение по Большой Академической улице, где находится магазин, перекрыто.
После долгого ожидания в помещение забежали несколько сотрудников полиции, а затем оттуда вывели заложницу. В сопровождении медиков она дошла до кареты скорой помощи, и через минуту машина уехала. Сама девушка не выглядела раненой и даже улыбалась, следов крови на ее одежде не было. За развитием ситуации за оцеплением наблюдали десятки местных жителей.
Позднее в полиции сообщили, что виновник инцидента был задержан, сейчас с ним проводят следственные действия. В МВД также добавили, что девушка получила незначительные травмы. Как сообщает телеграм-канал Mash, захватившего заложницу мужчину зовут Алексей Хуторянин, ему 38 лет.
По некоторым данным, причиной инцидента стала попытка мужчины украсть в магазине бутылку пива. Нападение произошло после того, как кражу заметили окружающие.
После происшествия в московском супермаркете возбуждено уголовное дело по статье «захват заложника». Об этом заявляет агентствоРИА со ссылкой на Следственный комитет. Личность подозреваемого установлена. Прежде он был судим за имущественные преступления, — заявляют следователи. По их словам, в момент нападения мужчина был сильно пьян.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 01 июля 2018 | 15:12
Скорее всего, это был агент Госдепа.
Ведь настоящий патриот не стал бы красть бутылку пива в 38 лет, да ещё с захватом заложников.
patrikk_1 01 июля 2018 | 15:18
Личность подозреваемого установлена. Прежде он был судим за имущественные преступления, — заявляют следователи. По их словам, в момент нападения мужчина был сильно пьян...
Это наверняка Олег Навальный, он как библиотекарь Брукс, из "Побега из Шоушенка", не знает чем ему заняться на свободе и хочет обратно в тюрьму.
jetsam 01 июля 2018 | 15:12
путылка пива.
столько стоит жизнь в светлой скрепоносной россии,
которой обзавидовался весь мир...
наша душевность и нравственность не дает покоя западу...
m_doc 01 июля 2018 | 15:25
jetsam: То ли дело кучей резать беженцев или расстреливать десятками забесплатно и за идею, как в США. Отстаёт отеч. преступность, однако, от лучших мировых образцов.
tonight 01 июля 2018 | 15:21
Там где не надо народ зорко следит, ай яй яй пиво хотел украсть! Какое преступление. Лучше б они так за своими правами следили. В ментовке человека могут забить до смерти ни одна тварь не вступится не пойдет бастовать против беспредела. А тут изза пиво, зачем так рисковать?! А если б он пырнул ножом девушку, по пьяни можно что угодно сделать. Стоит ли бутылка пива человеческой жизни?