Полиция задержала мужчину, захватившего в заложники посетительницу магазина Дикси на севере Москвы

Девушка была госпитализирована, но серьезных ранений не получила.

Развязка сюжета с захватом заложницы наступила около двух часов дня — к тому времени вооруженный ножом мужчина удерживал девушку в магазине уже несколько часов. Территория вокруг Дикси была оцеплена, а движение по Большой Академической улице, где находится магазин, перекрыто.

После долгого ожидания в помещение забежали несколько сотрудников полиции, а затем оттуда вывели заложницу. В сопровождении медиков она дошла до кареты скорой помощи, и через минуту машина уехала. Сама девушка не выглядела раненой и даже улыбалась, следов крови на ее одежде не было. За развитием ситуации за оцеплением наблюдали десятки местных жителей.

Позднее в полиции сообщили, что виновник инцидента был задержан, сейчас с ним проводят следственные действия. В МВД также добавили, что девушка получила незначительные травмы. Как сообщает телеграм-канал Mash, захватившего заложницу мужчину зовут Алексей Хуторянин, ему 38 лет.

По некоторым данным, причиной инцидента стала попытка мужчины украсть в магазине бутылку пива. Нападение произошло после того, как кражу заметили окружающие.

После происшествия в московском супермаркете возбуждено уголовное дело по статье «захват заложника». Об этом заявляет агентствоРИА со ссылкой на Следственный комитет. Личность подозреваемого установлена. Прежде он был судим за имущественные преступления, — заявляют следователи. По их словам, в момент нападения мужчина был сильно пьян.