Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч состоится на московском стадионе «Лужники» в 17 часов.
Также сегодня пройдет игра между Данией и Хорватией. Национальные команды сыграют на стадионе «Нижний Новгород» в девять часов вечера. Победители двух этих матчей встретятся в 1/4 финала.
Комментарии12
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cattt 01 июля 2018 | 14:40
Когда я говорил, что Раша займет 25е место в ЧМ, то я ошибся она займет почетное 16е место.
ankir 01 июля 2018 | 15:14
cattt: Испанцы еще вчера упаковали чемоданы, билеты на плацкарт до Мадрида были куплены заранее.
norgemann 01 июля 2018 | 14:46
Все ватники замерли перед ящиком в ожидании чуда.
shlevet 01 июля 2018 | 14:56
norgemann: //Все ватники...//
А что тебе до них?
Без них не на кого плакаться про свою неудачную судьбу?
=)):-)
vezdehod 01 июля 2018 | 15:11
Естественно "сыграет", но 0 в Ящик.
lazich 01 июля 2018 | 14:46
Да плевать десять раз. Тут тарифы повышают, НДС повышают, пенсий лишают! Какой, в задницу, мундиаль, когда так хреново всё складывается?
banyi1 01 июля 2018 | 14:50
Пойду в море искупаюсь , выпью чачи и поспать до футбола)
vezdehod 01 июля 2018 | 15:14
banyi1:
Пойду в море искупаюсь
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Лучше - утопись!
shlevet 01 июля 2018 | 14:53
Удачи!
И красивого футбольного праздника!
anatolr 01 июля 2018 | 15:07
shlevet: //Удачи!// :-))) Это, чтобы было 2-3 гола, а не 5-6! Да?
Анатолий - сосед Госдепа
shlevet 01 июля 2018 | 15:34
anatolr: Толян, а тебе какое вообще дело до российского футбола?
Где твоя сборная? =)):-)
И вообще, что ты здесь делаешь, на сайте моей страны, тебе так плохо живется в твоей новой?
Давай Толяша, скази чего ты там достиг =)):-)
Михаил, выбирающий ТВОЕГО президента тебе
seryj_wolk 01 июля 2018 | 14:59
Невеликий лузер нации на матч не придет. А это еще более верная примета, что рфия продует, чем поведение покойного осьминога Пауля.