России могут вернуть место в Международном Олимпийском комитете не раньше следующего года
На это рассчитывает президент ОКР Станислав Поздняков. Страна автоматически потеряла место в международной спортивной организации после того как в мае Поздняков возглавил отечественный олимпийски комитет вместо Александра Жукова.
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splin2 01 июля 2018 | 14:45
3 августа 2017
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало «дорожную карту» с требованиями, которые должно выполнить РУСАДА для признания его деятельности соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Предполагается, что России необходимо согласиться с выводами доклада Макларена и предоставить допинг-пробы, опечатанные правоохранительными органами в рамках следствия. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что осенью все условия для восстановления будут выполнены.
Но воз еще и сегодня там, где был в августе 2017г
splin2 01 июля 2018 | 14:55
splin2: Итак,России могут вернуть место в Международном Олимпийском комитете при выполнении двух критериев:
обеспечения доступа ВАДА к пробам в Московской антидопинговой лаборатории и признания выводов, сделанных в докладе Ричарда Макларена.
anatolr 01 июля 2018 | 15:05
//России место в Междародном Олимпийском комитете не раньше следующего года//
A могут и нe вернуть! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа