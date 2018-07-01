В преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина цены в отелях Хельсинки подскочили в несколько раз
По данным газеты «Хельсингин саномат», в ряде гостиниц мест вовсе нет. В городе ожидают, что на встречу лидеров России и США могут приехать около 2 тысяч человек. Большинство из которых – журналисты.
Главы государств проведут переговоры в столице Финляндии 16 июля.
Комментарии5
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banyi1 01 июля 2018 | 14:44
Смотреть наверное, как изгой на четвереньках к Трампу побежит ))))))
tuman13 01 июля 2018 | 14:50
banyi1: Померей расстояние - кто сколько проедет до места встречи. Потом вякай.
tuman13 01 июля 2018 | 14:52
А что это наши неполживые молчат о взлёте цен на отели? Зато как визжали за цены на Мундиале.
benny_point 01 июля 2018 | 14:55
Это всё кровавый Вован подымает цены, набивая карманы. Нужно объявить бойкот и не дать Вовану наживаться на мирных финнах!
radionews 01 июля 2018 | 15:12
Пустяки.
Охрана Путина заселится во все эти гостиницы абсолютно бесплатно для себя и за большие деньги для каждого русского налогоплательщика.
Все они, особенно пенсионеры, обтекают елеем и Божией росой от восторга лицезреть своего презика в таких интерьерах.